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Είναι εννέα χρόνων. Μέλος μιας οικογένειας που τον αγαπά και τον φροντίζει. Και που ο ίδιος, σύμφωνα με την οικογένεια αυτή, περίμενε πώς και πώς κάθε μεσημέρι το αντάμωμα στο σπίτι, μετά τις δουλειές της ημέρας.

Είναι ο Πίτσης, ένας γάτος μιας οικογένειας στη Γεροσκήπου. Του οποίου η καθημερινότητα άλλαξε βάναυσα από κάποιον υπάνθρωπο που ελαφρά τη καρδία σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση τα μέλη της οικογένειας του Πίτση επισημαίνουν ότι ξαφνικά μια μέρα πρόσφατα, ο Πίτσης χάθηκε από την καθημερινότητα τους. Για οκτώ ολόκληρες μέρες τον αναζητούσαν, για να τον βρουν τελικά πυροβολημένο με πολλά σκάγια στο κεφάλι και έχοντας πλέον χάσει την όραση του.

Το απεχθές συμβάν, εκτιμούν, συνέβη πιθανότατα το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου στην οδό Καλλιμάχου στη Γεροσκήπου. Και οι άνθρωποι που τον έψαχναν όλες αυτές τις μέρες απευθύνουν έκκληση σε όποιον είδε ή άκουσε κάτι, να έρθουν σε επαφή μαζί τους μέσω του διαδικτύου. Όχι για εκδίκηση, όπως τονίζουν, αλλά για δικαιοσύνη σε κάθε ανυπηρέσπιστο πλάσμα που δεν έχει φωνή.

Πλέον, ο Πίτσης παλεύει να αναρρώσει, επισημαίνουν, με τον κτηνίατρο να τους δίνει αμυδρές ελπίδες ότι ο αγαπημένος τους γάτος μπορεί να ξαναβρεί την όραση του, έστω από το ένα του μάτι.

Τα ζώα αισθάνονται την αγάπη, τον πόνο, τον φόβο, επισημαίνουν. Και διερωτούνται ποιος άνθρωπος μπορεί να σηκώσει ένα όπλο, σημαδεύοντας και πυροβολώντας εν ψυχρώ ένα ανυπηράσπιστο ζώο, που κανένα κακό δεν έκανε σε κανένα.