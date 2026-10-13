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Άτομο το οποίο διαμένει σε πολυκατοικία η οποία επιβάλλεται να κατεδαφιστεί για λόγους επικινδυνότητας ώστε να ανεγερθεί στη θέση της νέα οικοδομή στο πλαίσιο του Σχεδίου κτίΖΩ, ζητά από την κυβέρνηση να του καταβάλει €500.000.

Το εν λόγω άτομο ζητά την αποζημίωση επικαλούμενο το κόστος ανακαίνισης του διαμερίσματος στο οποίο μένει σε κυβερνητικό προσφυγικό οικισμό.

Η πιο πάνω αναφορά έγινε από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο οποίος ενημερώνοντας την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και σχολιάζοντας αναφορές βουλευτών για καθυστερήσεις, ανέφερε:

«Ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση ατόμου το οποίο δεν είναι δικαιούχο και διαμένει σε προσφυγικό διαμέρισμα και δεν το εγκαταλείπει για να κατεδαφιστεί η πολυκατοικία ώστε να αρχίσει ανέγερση του νέου κτηρίου; Ξέρετε το ποσό που απαιτεί, επειδή λέει ότι ανακαίνισε το διαμέρισμα; Ζητά μισό εκατομμύριο. Αν αποφασίσω να τον βάλω έξω με το ζόρι, θα φωνάζουν επειδή τον πετάξαμε στο δρόμο».

Από τη συζήτηση προέκυψε επίσης, πως τα διαμερίσματα τα οποία ανεγείρονται στο πλαίσιο του κτίΖΩ στα Λατσιά αξίζουν €250.000.

Ο υπουργός απαντώντας, επίσης σε σχόλια ότι την ανέγερση των πολυκατοικιών θα μπορούσε να αναλάβει το κράτος ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία, διερωτήθηκε: «Πώς να μπω σε ιδιωτική περιουσία; Διότι μετά την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες αναφερόμαστε σε ιδιωτική περιουσία. Δεν ανήκει πλέον στο δημόσιο ώστε να μπορεί το κράτος να παρέμβει και να αναλάβει την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών».

Υποστήριξε επίσης, πως από τα όσα λέγονται κατά καιρούς, επηρεάζονται και οι δικαιούχοι οι οποίοι αντιδρούν με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση του κτίΖΩ. Απευθυνόμενος δε σε βουλευτή, του υπέβαλε το εξής ερώτημα: «Μπορώ να επέμβω στο σπίτι σου να σου πω ότι θα σου κτίσω καινούριο σπίτι»;

Περαιτέρω ανέφερε πως οι πολυκατοικίες στους προσφυγικούς συνοικισμούς τιτλοποιήθηκαν εδώ και χρόνια και πρόσθεσε: «Νομίζω η τιτλοποίηση έγινε επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη. Υπήρχε απόφαση επί μακαρίτη Σωκράτη Χάσικου να εξακολουθήσει το κράτος να συντηρεί τις πολυκατοικίες κάτι το οποίο απέτυχε επειδή οι εργασίες υλοποιούνταν με αργούς ρυθμούς.

Ήρθαμε εμείς, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, και αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το κτίΖΩ με βάση το οποίο το κράτος καταβάλλει βοήθεια για δεύτερη φορά (τη στιγμή που άλλοι δεν πήραν καθόλου βοήθεια) για λόγους επικινδυνότητας. Πληρώνουμε το 80-90% της αξίας των νέων διαμερισμάτων και τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει ο δικαιούχος πρόσφυγας. Αν δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, έχει την ευχέρεια να πάρει την αξία της γης και κάποια βοήθεια και να φύγει και σας λέω ότι δώσαμε χρηματική βοήθεια μεταξύ €80.000-€120.000 σε περίπου 30-40 δικαιούχους οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο.

Περαιτέρω πληρώνουμε και τον μελετητή και οι δικαιούχοι απλώς αποφασίζουν ποιο διαμέρισμα θα πάρει ο καθένας.

Απαντώντας σε σχόλια, ότι αφότου άρχισε η υλοποίηση του κτίζω (εδώ και τρία χρόνια) ολοκληρώθηκε μόλις μία πολυκατοικία, ανέφερε ότι πέραν αυτής, ολοκληρώνεται και δεύτερη ενώ μέχρι το 2028 θα ολοκληρωθούν άλλες πέντε πολυκατοικίες.

Στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η αξία των διαμερισμάτων που ανεγείρονται στα Λατσιά κυμαίνεται περίπου σε €250.000»;

Είπε επίσης, πως αν επιθυμούν οι δικαιούχοι, υπάρχει η ευχέρεια να συμφωνήσουν με τον εργολάβο αναλάβει την πώληση των διαμερισμάτων και από τις €250.000 να κρατήσει τις €20.000 και να τους δώσει τις υπόλοιπες €230.000 ώστε να αγοράσουν στέγη αλλού. Λύσεις υπάρχουν αν υπάρχει καλή θέληση, συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας εισηγήθηκε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να καταβάλει το ποσό που αναλογεί σε δικαιούχους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν πληρώνουν τη συνεισφορά τους και να θέσει memo στο διαμέρισμα, ώστε το ποσό να καταβληθεί κατά την μεταβίβαση είτε από τους κληρονόμους του δικαιούχου είτε από αυτόν που θα το αποκτήσει μελλοντικά.