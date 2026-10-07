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Ο ΕΟΑ Λευκωσίας θα υποχρεωθεί να επιστρατεύσει την Αστυνομία για να εκκενώσει δύο πολυκατοικίες, τις οποίες δύο οικογένειες (μία σε κάθε πολυκατοικία) αρνούνται να εκκενώσουν, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κατεδάφισή τους.

Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε νομική διαδικασία. Η καθυστέρηση που παρατηρείται, τόσο στις δύο αυτές πολυκατοικίες, όσο και σε άλλες (για διαφορετικούς λόγους) προκάλεσαν την αντίδραση, τόσο του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Νίκου Κέττηρου, όσο και μελών της Επιτροπής, οι οποίοι θεωρούν αδιανόητο το γεγονός ότι τρία χρόνια μετά την έναρξη του Σχεδίου κτίΖΩ, έχει ολοκληρωθεί μόνο μία πολυκατοικία, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί άλλη μία, τη στιγμή κατά την οποία στο Σχέδιο της πρώτης φάσης περιλαμβάνονται άλλες 17 πολυκατοικίες.

Σημειώνεται, πως το Υπουργείο Εσωτερικών δαπανά κάθε μήνα €123.000 για να καλύψει τα ενοίκια των προσφύγων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις πολυκατοικίες τους και νοίκιασαν μέχρι να ολοκληρωθεί η ανέγερση των νέων πολυκατοικιών. Ειδικά για τις δύο πολυκατοικίες, οι οποίες δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμη (επειδή δεν εγκαταλείπονται) το κράτος θα εξακολουθήσει να καταβάλλει τα ενοίκια για αρκετά χρόνια ακόμη.

Ενοίκια πληρώνει το κράτος και για όσους έχουν μεν εκκενώσει τα διαμερίσματά τους και κατεδαφίστηκαν οι πολυκατοικίες, αλλά ακόμη δεν προχώρησε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής εκπρόσωπος της Πολεοδομίας, μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί €4.647.590 για ενοίκια.

Εξάλλου, η συνεισφορά των δικαιούχων προσφύγων (δηλαδή τα χρήματα που όφειλαν να καταβάλουν στο κράτος για να πάρουν καινούργιο διαμέρισμα) ανέρχεται συνολικά σε €7.110.000.

Βουλευτές διερωτήθηκαν κατά πόσο αξίζει τον κόπο να πληρώνονται τόσα ενοίκια και να παρατηρούνται τόσες καθυστερήσεις επειδή κάποιοι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν το μερίδιό τους, είτε επειδή δεν έχουν χρήματα, είτε απλώς επειδή δεν θέλουν να συνεισφέρουν.

Βάσει της ενημέρωσης της οποίας έτυχαν οι βουλευτές, ο κ. Κέττηρος ανέφερε πως η συνεισφορά δεν καταβάλλεται, είτε επειδή οι δικαιούχοι δεν έχουν τα χρήματα που τους αναλογούν, είτε επειδή δεν συμφωνούν μεταξύ τους, είτε επειδή ανακύπτουν διαφορές μεταξύ κληρονόμων κ.ο.κ. Τόσο ο κ. Κέττηρος, όσο και οι βουλευτές Γιώργος Λυσανδρίδης, Χρίστος Χριστοφίδης, Αναστασία Χάσικου, Ζαχαρίας Κουλίας, Αδάμος Ασπρής και Λίτσα Δρουσιώτη, τόνισαν την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών.