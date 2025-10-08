Το κράτος εξακολουθεί να πληρώνει το κόστος κατασκευής και σύνδεσης των αποχετευτικών συστημάτων προσφυγικών συνοικισμών, κόστους πολλών εκατομμυρίων, τη στιγμή κατά την οποία έχουν εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας.

Την ίδια ώρα, ενώ το κόστος καταβάλλεται από τους φορολογούμενους πολίτες, κάποια από τα σπίτια/διαμερίσματα είτε έχουν αλλάξει χέρια είτε νοικιάζονται με όφελος για τους ιδιοκτήτες τους.

Αν ληφθεί υπόψη η εικόνα που βρήκε μπροστά του το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του σχεδίου κτίΖΩ, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η δαπάνη την οποία φορτώνονται οι φορολογούμενοι είναι τεράστια. Συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία τα οποία είχε καταθέσει ενώπιον της Βουλής ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας, από τα 275 διαμερίσματα τα οποία αποτελούσαν τις 43 υπό κατεδάφιση/αναδόμηση πολυκατοικίες, ποσοστό 3% (8-10 διαμερίσματα) είχαν αλλάξει χέρια. Εξάλλου, ποσοστό 14% των 275 διαμερισμάτων, 38 – 40, ήταν ενοικιασμένα. Σημειώνεται εξάλλου, πως ποσοστό 7% των διαμερισμάτων βρέθηκαν ακατοίκητα.

Με δεδομένο ότι στους 69 προσφυγικούς συνοικισμούς έχουν ανεγερθεί 14.000 μονάδες και λαμβανομένων υπόψη των ευρημάτων (στο πλαίσιο του κτίΖΩ), χοντρικά – χοντρικά, 2.380 οικιστικές μονάδες είτε έχουν πουληθεί, είτε νοικιάζονται. Λαμβανομένων, πάντα υπόψη, τα ποσοστά του κτίΖΩ, τότε 420 μονάδες έχουν αλλάξει χέρια ενώ άλλες 1.960 μονάδες νοικιάζονται προς όφελος των ιδιοκτητών τους.

Το θέμα της καταβολής αποχετευτικών τελών σε προσφυγικούς οικισμούς συζητήθηκε χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προσφύγων και από την όλη συζήτηση προέκυψε και ένα άλλο ζήτημα το οποίο φορά τις διαφορετικές χρεώσεις των πολιτών από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Όπως ελέχθη, στη Λεμεσό για παράδειγμα, στους ιδιοκτήτες επιβάλλεται τέλος 3 τοις χιλίοις ετησίως (επί της αξίας του ακινήτου τους), ενώ στη Λάρνακα το ποσοστό φτάνει το 7 τοις χιλίοις και στη Λευκωσία 6,3 τοις χιλίοις κ.ο.κ. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, υπέδειξε, πως κάποια στιγμή πρέπει να απασχολήσει τους αρμοδίους και αυτή η πτυχή, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση/φορολόγηση των πολιτών.

Σημειώνεται, πως σε κάποιο στάδιο, λόγω και της οικονομικής κρίσης, είχε αποφασιστεί πως πέντε χρόνια μετά την τιτλοποίηση των προσφυγικών μονάδων το κράτος δεν θα συνεισέφερε πλέον στις συντηρήσεις/αναδομήσεις, κ.ο.κ., αλλά η απόφαση έμεινε μετέωρη.

Σημειώνεται εξάλλου, πως το συνολικό κόστος ανέγερσης και συντήρησης των προσφυγικών οικιστικών μονάδων από το 1975 μέχρι και το 1996, ανήλθε σε περίπου €650 εκατ. Μέχρι το 2016 είχαν δαπανηθεί €464 εκατ. στα οποία πρέπει να προστεθούν και οι συντηρήσεις και αναδομήσεις που ακολούθησαν.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, πως πέραν του Σχεδίου κτίΖΩ, το οποίο θα κοστίσει €130 εκατ., κάθε χρόνο δαπανώνται €10 – €12 εκατ. για συντηρήσεις οικιστικών μονάδων.