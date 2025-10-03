Τη δημοσίευση διαθέσιμων τουρκοκυπριακών περιουσιών για κοινότητες του Συμπλέγματος Ε’ της επαρχίας Λεμεσού στις 2 Ιανουαρίου 2026 αναμένει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, τα μέλη της οποίας επισκέφθηκαν την Πέμπτη την Αυδήμου και συμμετείχαν σε σύσκεψη με κοινοτάρχες και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Κέττηρος, η επίσκεψη αποτελεί συνέχεια προηγούμενης συνεδρίας όπου καταγράφηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα χωριά της περιοχής. Πρόκειται για επτά κοινότητες —Αυδήμου, Άγιο Θωμά, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Παραμάλι, Πλατανίστεια και Πραστειό Αυδήμου— όπου υπάρχουν πολλές τουρκοκυπριακές περιουσίες.

Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, έχουν εντοπιστεί περίπου 40 κατοικίες και ισάριθμα επαγγελματικά υποστατικά που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν. «Ζητήσαμε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών να επισπεύσει τις διαδικασίες ώστε στην επόμενη δημοσίευση, στις 2 Ιανουαρίου, να συμπεριληφθούν περιουσίες από την περιοχή», είπε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι οπτικοί έλεγχοι για τις κατοικίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως προβλέπει η νομοθεσία, και αν κριθούν κατάλληλες θα δημοσιευθούν. «Αυτές οι κατοικίες πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα σε νεαρά ζευγάρια της περιοχής», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίσπευσης των επιδιορθώσεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε την περιοχή τα τελευταία δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να έχουν συσσωρευτεί.

Αναφορά έκανε και στον συνοικισμό αυτοστέγασης στην Αυδήμου, όπου, όπως είπε, για μέρος του έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά μίσθωσης ή τίτλοι ιδιοκτησίας, ωστόσο περίπου 20 οικόπεδα παραμένουν ατιτλοποίητα. «Το Τμήμα Πολεοδομίας πρέπει να επισπεύσει και να τελειώσει το παραμύθι ότι το θέμα βρίσκεται στο κτηματολόγιο», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης Αυδήμου, Αντρέας Φωτίου, εξέφρασε ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής, λέγοντας ότι «μπήκε το νερό στο αυλάκι». Κάλεσε δε τους ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα νέους, να ενημερώνονται από το διαδίκτυο για τις δημοσιεύσεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, οι οποίες, όπως διαβεβαιώθηκε, θα γίνονται ανά τρίμηνο.

Ο κ. Φωτίου σημείωσε ότι η ζήτηση για στέγη είναι αυξημένη, καθώς τα ενοίκια στη Λεμεσό παραμένουν υψηλά, με αποτέλεσμα νέοι να αναζητούν λύσεις στα χωριά της περιοχής.

ΚΥΠΕ