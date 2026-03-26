Υπό κράτηση για περίοδο πέντε ημερών τέθηκε ο 36χρονος από τη Ρουμανία, σε σχέση με την κλοπή των προτομών που αφαιρέθηκαν από το Μνημείο Ηρώων στη Γερμασόγεια, μεταξύ των ημερομηνιών 19 και 21 Μαρτίου.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτησή του για περίοδο πέντε ημερών.

Μετά την καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από τον Αντιδήμαρχο Γερμασόγειας στις 21 Μαρτίου μετά από έρευνες και εξετάσεις, στις 25 Μαρτίου λήφθηκε πληροφορία στον ΟΠΕ Λεμεσού ότι αλλοδαπό πρόσωπο είχε στην κατοχή του μία από τις ανάγλυφες προτομές και προσπαθούσε να την πωλήσει σε συγκεκριμένο πρόσωπο, στην περιοχή Γερμασόγειας.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, όπου εντόπισαν τον ύποπτο να έχει στην κατοχή του μία από τις κλαπείσες προτομές. Κατά τη σύλληψή του, ανέφερε ότι «την βρήκα χθες».

Στη συνέχεια, ο ύποπτος υπέδειξε στα μέλη της Αστυνομίας το σημείο όπου, όπως ισχυρίστηκε, την εντόπισε. Ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του με τη συγκατάθεσή του.

Ο ύποπτος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην κλοπή, αναφέροντας ότι βρήκε την προτομή σε σκαλιά υπόγειας διάβασης στην Γερμασόγεια καθώς πήγαινε στο σπίτι του μετά τα πόδια. Όπως είπε, απλώς μετέφερε την προτομή και την τοποθέτησε σε εξωτερικό χώρο στάθμευσης πίσω από πολυκατοικία, με σκοπό να την πωλήσει, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν κλοπιμαία. Ισχυρίστηκε επίσης ότι, με τη βοήθεια συγκεκριμένου φίλου του, τη μετέφερε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία ψάχνει ακόμη τις τρεις ανάγλυφες προτομές, ενώ αναμένεται να ληφθούν άλλες 18 καταθέσεις και να διενεργηθούν δύο επιπρόσθετες έρευνες.