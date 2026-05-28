Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου για την έκρηξη που ταρακούνησε τα χαράματα μεγάλο μέρος στην περιοχή της εκκλησίας Παναγίας Παντάνασσας στην Πάφο, μετά από τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από κρεοπωλείο της περιοχής.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν εντατικές έρευνες στο σημείο και συλλογή τεκμηρίων. Παράλληλα το ΤΑΕ Πάφου προβαίνει στη λήψη καταθέσεων από πολλά άτομα για διακρίβωση της ταυτότητας των δραστών της εγκληματικής ενέργειας και για τους λόγους που τους ώθησαν στην πράξη αυτή.

Η έκρηξη σημειώθηκε σύμφωνα με την Αστυνομία στις 3:30 τα ξημερώματα. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίον της πρόσοψης κρεοπωλείου που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο μπροστά από την Παναγία Παντάνασσας και του ΤΕΠΑΚ Πάφου.