Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, η Βέροια γιορτάζει την άφιξη της άνοιξης με ένα εντυπωσιακό πέπλο από ροζ άνθη ροδακινιάς, προσελκύοντας επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Είναι κάτι που πρέπει να ζήσει και να δει κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, γιατί πρόκειται για μια τεράστια έκταση», λέει στο αφιέρωμα του AP, η Γιάννα Πιλιτσίδου, πρόεδρος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας. «170 τετραγωνικά χιλιόμετρα γίνονται ροζ», προσθέτει.

Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται τις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας: Οι δράσεις που πραγματοποιούνται



Τα τελευταία χρόνια, ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει εκδηλώσεις στους ανθισμένους ροδακινώνες για να σηματοδοτήσει την περίσταση: Φωτογραφικές δράσεις, ποδηλατικές διαδρομές και προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων.

«Κάθε χρόνο υποδεχόμαστε την άνοιξη με γιορτές στα χωράφια, προσκαλώντας τον κόσμο να μας επισκεφθεί και να το ζήσει από κοντά», προσθέτει η κ. Πιλιτσίδου, σημειώνοντας πως μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα, χιλιάδες επισκέπτες περιπλανήθηκαν ανάμεσα στις ανθισμένες ροδακινιές γύρω από τη Βέροια.

«Πρέπει να βρεθείς εδώ», λέει Ολλανδός τουρίστας

Και δεν είναι μόνο Έλληνες αυτοί που επισκέπτονται την περιοχή. «Θέλω ο κόσμος στην Ολλανδία και το Βέλγιο να μάθει πόσα εκπληκτικά μέρη υπάρχουν ακόμη, πέρα από όσα ήδη γνωρίζουν», δήλωσε στο AP ο Wesley van Eijk, μπλόγκερ από την Ολλανδία που ταξιδεύει στην Ελλάδα. «Για παράδειγμα, η Βέροια. Όλο και περισσότεροι την ανακαλύπτουν, αλλά πρέπει να τη νιώσεις και να βρεθείς εδώ».

Οι εκδηλώσεις αυτές στοχεύουν στην προβολή της περιοχής και στη στήριξη των αγροτών που ασχολούνται με την παραγωγή ροδάκινων. «Για να συμβούν όλα αυτά, απαιτείται πολύ σκληρή δουλειά -μεγάλη προσπάθεια από εμάς τους αγρότες», δήλωσε ο Αναστάσιος Χαλκίδης, πρόεδρος της τοπικής ένωσης αγροτών. «Χαιρόμαστε που πραγματοποιείται αυτή η όμορφη εκδήλωση, αυτή η σπουδαία προβολή για το υπέροχο προϊόν που έχουμε».

«Είναι εντυπωσιακό, πανέμορφο και μαγευτικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο»



Και δεν είναι μόνο οι αγρότες που ωφελούνται. Σύμφωνα με εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, έχει αυξηθεί αισθητά ο αριθμός των επισκεπτών.

«Ήρθα από τη Γερμανία ειδικά για αυτή την υπέροχη εκδήλωση, για να δω την ανθοφορία της ροδακινιάς, την οποία λατρεύω», δήλωσε η ταξιδιώτισσα Andrea Lachnit. «Πρέπει να έρθετε, γιατί είναι εντυπωσιακό, πανέμορφο και μαγευτικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

iefimerida.gr