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Την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του παλαιού αεροδρομίου Λάρνακας, με προοπτική την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται ήδη υπό εξέταση περιλαμβάνεται η δημιουργία εγκαταστάσεων για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών, με στόχο την παροχή υπηρεσιών προς αεροπορικές εταιρείες.

Όπως προκύπτει από γραπτή απάντηση της Υπουργού Μεταφορών, Εύης Τσολάκη, σε ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΠΑ, Αδάμου Ασπρή, η αξιοποίηση του παλαιού αεροδρομίου θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης, στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

Το Υπουργείο προγραμματίζει την έναρξη των διαδικασιών για την εκπόνηση νέου masterplan, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα σύμβαση παραχώρησης των δύο αεροδρομίων, μετά τη λήξη της υφιστάμενης το 2032.

Στον σχεδιασμό θα περιληφθεί μελέτη για τις δυνατότητες αξιοποίησης τόσο του παλαιού τερματικού κτηρίου της Λάρνακας όσο και του περιβάλλοντος χώρου. Η εξέταση των εναλλακτικών επιλογών θα γίνει με βάση τις πρόνοιες του εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας και τις ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις που ισχύουν για την περιοχή του αεροδρομίου.

Επενδυτικές προοπτικές για ανάπτυξη της περιοχής

Πέραν του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι εξετάζονται ήδη επενδυτικές προοπτικές για την ανάπτυξη της περιοχής, με μία από τις επιλογές να αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών.

Πρόκειται για δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες αεροδρομιακές υποδομές, εξυπηρετώντας τις ανάγκες αεροπορικών εταιρειών και δημιουργώντας παράλληλα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.

Η Υπουργός επισημαίνει ότι η κατάλληλη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του παλαιού αεροδρομίου μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λάρνακας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει οικονομικά οφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την κυπριακή οικονομία.