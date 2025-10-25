Σε κόμβο συντήρησης αεροσκαφών αναμένεται να μετατραπεί η Κύπρος, μέσω επενδύσεων άνω των €100 εκατ. στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Μετά την Bird Aviation Ltd, που έχει θέσει σε εφαρμογή πλάνο σημαντικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της, άλλες τρεις εταιρείες προτίθενται να κάνουν υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου, που πιστεύεται πως θα είναι έτοιμα μέχρι το 2028. Εκτιμάται ότι αυτή η δραστηριότητα θ’ ανοίξει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την εταιρεία που ανέλαβε την υλοποίηση, ενώ δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια ετοιμάζονται να προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, με στόχο την απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού από την Κύπρο.

Η προσπάθεια για την εκμετάλλευση του χώρου στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου βρισκόταν το υπόστεγο των Κυπριακών Αερογραμμών, ξεκίνησε πριν από μία δεκαετία, όπως εξήγησαν στον «Φ» ο Ανδρέας Χριστοφίδης και η Παυλίνα Χρυσοστόμου, ιδρυτές της Nopo Financial Services. Η εταιρεία ανέλαβε, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Hermes Airports, τον σχεδιασμό και την εξεύρεση επενδυτών, ώστε να επέλθει πλήρης αξιοποίηση του χώρου και να καταστεί η Κύπρος κέντρο συντήρησης αεροσκαφών, προσφέροντας υπηρεσίες MRO (Maintenance, Repair & Overhaul).

Όλα άρχισαν το 2015 όταν η Bird Aviation ανακαίνισε το μεγάλο υπόστεγο της Cyprus Airways και το 2016 ξεκίνησε, με δύο γραμμές συντήρησης, να επισκευάζει αεροσκάφη. «H δημιουργία του συγκεκριμένου υπόστεγου έβαλε την Κύπρο στον χάρτη, αφού δεν υπάρχουν πολλά αντίστοιχα στον κόσμο. Υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένες χώρες και το πιο κοντινό μας ήταν στη Μάλτα. Ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια, επειδή έπρεπε να σε εμπιστευτούν οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Καταφέραμε και πείσαμε τις αεροπορικές και ήρθαν τα πρώτα Αirbus 320 για συντήρηση. Έφτασαν αεροπλάνα μέχρι κι από την Αφρική (της Air Namibia), ακόμη κι από την Αυστραλία. Κάποιες μεγάλες εταιρείες, όπως η Easy Jet, έχουν πλέον μεγάλα συμβόλαια, ανοίχθηκαν πολλές θέσεις εργασίας και εισήχθη στην Κύπρο μεγάλο εισόδημα», σημείωσε ο κ. Χριστοφίδης.

«Αρχικά εργαζόμασταν στην Bird Aviation και έπειτα δημιουργήσαμε τη Nopo, με στόχο ζωής να προχωρήσουμε στη δημιουργία περισσότερων υπόστεγων στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Ξεκινήσαμε να μιλάμε με τη Hermes, να καταρτίζουμε σχέδια και επισκεφθήκαμε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις ανάγκες και τους τύπους των αεροσκαφών. Για χρόνια δεν είχαμε όφελος, αλλά μόνο οικονομικό κόστος. Ήταν ταξίδια σε βάρος των οικογενειών μας και μερόνυχτα μπροστά από πίνακες για να κάνουμε business plan», πρόσθεσε η κ. Χρυσοστόμου.

Η πολύχρονη προσπάθειά άρχισε ν’ αποφέρει καρπούς από πέρσι, αφού η Bird Aviation αποφάσισε να επεκταθεί σε διπλανό τεμάχιο, δημιουργώντας δεύτερο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών. «Το 2024 ξεκίνησε να κατασκευάζει νέο υπόστεγο, για το οποίο είχαμε ένα πολύ ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, αφού έπρεπε να ολοκληρωθεί σε 14 εβδομάδες. Τελικά, παρά τα εμπόδια τα καταφέραμε. Το υπόστεγο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμη ένα αεροπλάνο. Για να γίνει κατορθωτή η ολοκλήρωσή του, εντός χρονοδιαγραμμάτων, είχαμε βοήθεια από το ΕΒΕ Λάρνακας, τη Hermes και κρατικές υπηρεσίες.

Μετά απ’ αυτό ρίξαμε δυνάμεις για να προσελκύσουμε κι άλλες επενδύσεις αυτού του είδους, αφού εκείνο το τμήμα του παλαιού αεροδρομίου προσφέρεται αποκλειστικά για τέτοιου είδους επενδύσεις», λέει ο κ. Χριστοφίδης, ξεδιπλώνοντας τα πλάνα που υπάρχουν. «Η Bird aviation ξεκίνησε δίπλα ένα νέο υπόστεγο για άλλα τρία αεροσκάφη, εκ των οποίων το ένα είναι για μεγάλα αεροπλάνα τύπου Α330 και Α350. Ήδη τελείωσε η πρώτη φάση και εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσουμε πως υπόστεγο του ίδιου μεγέθους ετοιμάζεται να ξεκινήσει δεύτερη εταιρεία, που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τρία αεροσκάφη.

Πρόκειται για εταιρεία το όνομα της οποίας δεν μπορούμε ν’ αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να πούμε πως θα εξυπηρετεί τα δικά της αεροσκάφη. Υπάρχει, επίσης, ενδιαφέρον από άλλες δύο εταιρείες, οι οποίες θα εξυπηρετούν ιδιωτικά αεροσκάφη. Το κάθε υπόστεγο θα κάνει συντήρηση σε ξεχωριστού τύπου αεροσκάφη. Η δεύτερη εταιρεία υπέγραψε ήδη με τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων Hermes Airports, ενώ οι άλλες δύο βρίσκονται πολύ κοντά στην υλοποίηση των συμφωνιών τους. Για ν’ αποφασιστούν οι εταιρείες έγιναν μελέτες που παρουσιάστηκαν στα αρμόδια κρατικά όργανα».

Σημειώνεται πως το κάθε υπόστεγο κοστίζει περίπου €20 εκατ., χωρίς να υπολογίζεται ο εξοπλισμός του.

«Θ ’ανοίξουν 1.500 θέσεις εργασίας»

Οι προοπτικές που διανοίγονται είναι μεγάλες, σύμφωνα με την κ. Χρυσοστόμου, εκτιμάται πως, μέσω αυτών των επενδύσεων, θ’ ανοίξουν περίπου 1.500 θέσεις εργασίας.

Μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν έχει σχέση με την πρόθεση δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων να προσφέρουν προγράμματα σπουδών για μηχανικούς αεροσκαφών. «Η Κύπρος νοσούσε στο θέμα των μηχανικών αεροσκαφών. Η Bird Aviation, επειδή δεν έχει προσωπικό στην Κύπρο, παίρνει απ’ όλο τον κόσμο εξασφαλίζοντας ειδικές άδειες», σημείωσε, προσθέτοντας πως ήρθαν σ’ επαφή με πανεπιστήμια και πως από τον Σεπτέμβριο του 2026 το UCLan και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αναμένεται να προσφέρουν τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Οι δύο μεγάλοι επενδυτές, μάλιστα, υπέγραψαν πως θα παρέχουν εκπαίδευση στους φοιτητές. «Θα έχουν ένα φυτώριο στα υπόστεγά τους να εργάζεται, το οποίο μετά θα εργοδοτήσουν», ανέφεραν οι ιδρυτές της Nopo, σημειώνοντας πως όραμά τους είναι να φέρουν αυτές τις μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο και να δώσουν τη δυνατότητα στους νέους «ν’ ασχοληθούν και με ένα άλλο επάγγελμα, που πληρώνει καλά και έχει μέλλον».

«Βελτιώνεται η συνδεσιμότητα»

Χαιρετίζει τις προσπάθειες ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, ο οποίος ανέφερε στην εφημερίδα μας πως «όλες οι υποδομές στα αεροδρόμια που ενδυναμώνουν την αεροπορική κίνηση και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, ενισχύουν τον ρόλο της Κύπρου ως κέντρου παροχής υπηρεσιών στις αερογραμμές». Πρόσθεσε, ακόμη, πως αυτές επενεργούν θετικά ώστε να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα της χώρας.

Από πλευράς της η Hermes Airports εξέφρασε ικανοποίηση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για να προχωρήσουν αυτά τα έργα για τα οποία, όπως ανέφερε, «έχει προωθήσει εδώ και καιρό».

Τις επενδύσεις στο παλαιό αεροδρόμιο χαιρετίζει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας, το οποίο είχε ζητήσει εδώ και καιρό ενέργειες προς αξιοποίησή του. Ο διευθυντής του ΕΒΕΛ, Χαράλαμπος Ανδρέου, υπογράμμισε πως η Λάρνακα γίνεται κόμβος στον τομέα της αεροπλοΐας. «Αυτά τ’ αεροπλάνα θα καλύπτουν πλήρως όλα τα επίπεδα συντήρησης αεροσκαφών, λόγω της δουλειάς που κάνουν οι ιδρυτές της Nopo, σε συνδυασμό με εταιρεία, αμερικανικών και γαλλικών συμφερόντων, που εγκαταστάθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου και ασχολείται με τη συναρμολόγηση κινητήρων αεροσκαφών».