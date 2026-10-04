Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε ισόγειο εγκαταλελειμμένο κατάστημα στη Λάρνακα, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η ανταπόκριση καταγράφηκε στις 21:09, με τη φωτιά να καίει σωρό από άχρηστα υλικά και παλαιό εξοπλισμό εντός του καταστήματος.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού.

Το κατάστημα αποτελεί μέρος συγκροτήματος πέντε εφαπτόμενων καταστημάτων. Πυροσβέστες διενήργησαν έρευνα και στους υπόλοιπους χώρους για το ενδεχόμενο να υπήρχαν παγιδευμένα άτομα, χωρίς να εντοπιστεί κανείς.