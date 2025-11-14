Έθεσε σε εφαρμογή το πλάνο επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας η εταιρεία Bird Aviation, που ολοκλήρωσε και δεύτερο υπόστεγο συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών. Τα εγκαίνιά του τελέστηκαν από τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, στην παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, που ετοιμάζει και τρίτο υπόστεγο στον χώρο, το νέο έργο αποτελεί ορόσημο του επενδυτικού της πλάνου, καθώς επιτρέπει σημαντική αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας. Παράλληλα, όπως σημειώνει, ενισχύει καθοριστικά τη θέση της Κύπρου ως κόμβου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών (MRO). «Τοποθετημένη σ’ ένα καίριο γεωγραφικό σημείο που συνδέει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η Bird Aviation συνεχίζει να επενδύει σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες της διεθνούς πελατειακής της βάσης», αναφέρει η εταιρεία, που εργοδοτεί από πάνω 250 εργαζομένους.

Ο CEO του Ομίλου, Uri Sirkis, ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη επέκταση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Bird Aviation να καταστεί ένας ανταγωνιστικός πάροχος ποιοτικών υπηρεσιών στην Ανατολική Μεσόγειο, εκφράζοντας, παράλληλα, την εμπιστοσύνη του στην προοπτική της Κύπρου να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για την αεροπορική βιομηχανία». Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Bird Aviation, Frederic Pralus, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της κατασκευής του δεύτερου υποστέγου «αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, με θετική συμβολή στην οικονομία και την απασχόληση στην Κύπρο».

Το τρίτο υπόστεγο της εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και θα της δώσει δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης 4 αεροσκαφών. Όπως ανακοίνωσε, έχουν δρομολογηθεί σχέδια για την προσθήκη τριών ακόμη θέσεων συντήρησης έως το τέλος του 2026.

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατο ρεπορτάζ του ο «Φ», στον χώρο προγραμματίζουν υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών άλλες τρεις εταιρείες, ενώ δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια (UCLan και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) εντός του επόμενου έτους θ’ αρχίσουν να προσφέρουν προγράμματα σπουδών για φοιτητές που θέλουν να γίνουν μηχανικοί αεροσκαφών.