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Σφοδρή επίθεση κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαπολύει η Άγκυρα, μετά την έγκριση του ψηφίσματος που καταδικάζει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, την ώρα που διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να μετακινηθεί από τις θέσεις της σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Μέσα από δύο ανακοινώσεις, του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, η Άγκυρα στέλνει εκ νέου μηνύματα προς τη Λευκωσία, την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, συντηρώντας τις διεκδικήσεις της στην περιοχή.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 26 Νοεμβρίου από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για «μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς» αναφορικά με το μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, που υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη το 2019.

«Απορρίπτουμε το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα (26 Νοεμβρίου) κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), το οποίο αφορά το Μνημόνιο Συνεννόησης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, που υπογράψαμε με τη Λιβύη το 2019. Το ψήφισμα περιέχει μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Η Άγκυρα αμφισβητεί, μάλιστα, την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, επικαλούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, ενώ δεν διστάζει να αποδώσει πολιτικά κίνητρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Μάλιστα, αυτό έχει επιβεβαιωθεί από απόφαση του ίδιου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υιοθέτηση ψηφισμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο —τα οποία υπαγορεύονται από πολιτικά κίνητρα και αγνοούν το διεθνές δίκαιο, στο όνομα δήθεν της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών— αποτελεί μια μάταιη προσπάθεια», υποστηρίζει.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει, την ίδια ώρα, τη ρητορική περί σχέσεων καλής γειτονίας, υποδεικνύοντας στους Ευρωπαίους αξιωματούχους τη στάση που, κατά την Άγκυρα, θα πρέπει να τηρήσουν.

«Η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο θα καταστεί δυνατή μόνο μέσω προσεγγίσεων που θέτουν στο επίκεντρο τον διάλογο, τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία», σημειώνει, προσθέτοντας: «Αναμένουμε από τους αξιωματούχους της ΕΕ να υιοθετήσουν μια στάση σύμφωνη με αυτή την προσέγγιση».

Διάλογος με αμετακίνητες θέσεις

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Άγκυρα επαναφέρει τη ρητορική περί διαλόγου και διπλωματίας, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν προτίθεται να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

«Επισημάνθηκε ότι η Τουρκία θα διατηρήσει την εποικοδομητική προσέγγισή της στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, με γνώμονα τον διάλογο και τη διπλωματία και με στόχο την εξεύρεση λύσεων. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι θα διατηρηθεί η αμετακίνητη στάση όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του έθνους μας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στο κάδρο και η Λιβύη

Ειδική αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και στη Λιβύη, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της καταδίκης του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Άγκυρα επαναβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για τις εξελίξεις στη χώρα, καθώς και την πρόθεσή της να συνεχίσει την εμπλοκή της στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ενότητας και της σταθερότητάς της.

«Αξιολογήθηκαν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της ενότητας και της ακεραιότητας της Λιβύης, καθώς και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό. Επισημάνθηκε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την ειρήνη και την ευημερία του αδελφού λιβυκού λαού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

skai.gr