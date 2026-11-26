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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό. Απαντώντας γραπτώς στις θέσεις που εξέφρασε ο ΔΗΣΥ, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η Κυβέρνηση διαθέτει την αναγκαία πολιτική βούληση για την εξεύρεση μόνιμων λύσεων.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη λήξη, την 1η Ιανουαρίου 2030, της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές, για τις έξι μονάδες της Δεκέλειας και τις τρεις πρώτες μονάδες του Βασιλικού, συνολικής ισχύος 750 MW, ο Υπουργός αναφέρει ότι «η απάντηση απαιτεί παράλληλα μέτρα».

Πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, προσθέτει, παραμένει το φυσικό αέριο. Όπως αναφέρει, ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό, με στόχο τη διόρθωση στρεβλώσεων του παρελθόντος, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, με την υπογραφή της σύμβασης, θα υπάρξει τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI) απέκτησε νέα δυναμική με την είσοδο της Meridiam στο έργο, ενώ οι συντονισμένες ενέργειες των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη διακυβερνητική διάσκεψη στη Λευκωσία, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

«Τα δύο αυτά έργα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών και της αποτελεσματικής αποθήκευσης ενέργειας, είναι η στρατηγική επιλογή και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης», σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά την αποθήκευση, ο Υπουργός αναφέρει ότι τα τρία συστήματα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ισχύος 120 MW, αναμένεται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, να λειτουργούν πλήρως το καλοκαίρι του 2027, ενώ προχωρεί και το σύστημα αποθήκευσης της ΑΗΚ στη Δεκέλεια.

Επιπλέον, η ΡΑΕΚ έχει αδειοδοτήσει αυτόνομα συστήματα αποθήκευσης ιδιωτών ισχύος πέραν των 1.000 MW, καθώς και περισσότερα από 700 έργα ΑΠΕ με αποθήκευση, συνολικής ισχύος αποθήκευσης περίπου 1.800 MW. Όπως αναφέρει, τα έργα ΑΠΕ με αποθήκευση έχουν προτεραιότητα στη σύνδεση.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά για ιδία κατανάλωση συμμετέχουν ήδη περισσότερα από 105.000 νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων πάνω από 7.300 ευάλωτα νοικοκυριά και περίπου 2.600 επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προσθέτει, η Κυβέρνηση ετοιμάζει νέα σχέδια χορηγιών για ευάλωτα και ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, στα οποία εξετάζεται και η στήριξη για εγκατάσταση μπαταριών, με πόρους και από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ισχύουν, επίσης, φορολογικές εκπτώσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, οι οποίες καλύπτουν και την αποθήκευση. Για το δίκτυο, τουλάχιστον το 10% της δυναμικότητας κάθε υποσταθμού μεταφοράς δεσμεύεται πλέον για αυτοκαταναλωτές, ενώ έχουν εγκατασταθεί περίπου 428.000 έξυπνοι μετρητές.

Ο Υπουργός αναφέρει ότι όπως ορθά αναγνωρίζει και ο ΔΗΣΥ ένα απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα χρειάζεται και επαρκή συμβατική παραγωγή, για τις νυχτερινές ώρες και τις ημέρες με χαμηλή ηλιοφάνεια.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ότι η ΑΗΚ προωθεί νέες μονάδες στη Δεκέλεια, αντιρρυπαντική τεχνολογία στις μονάδες 1 έως 3 του Βασιλικού και τη μετατροπή της Μονάδας 6, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και με υγρά καύσιμα μέχρι την έλευση του φυσικού αερίου.

Ταυτόχρονα, στόχος της Κυβέρνησης είναι η παράταση της μεταβατικής περιόδου έως το 2032, την οποία το Υπουργείο Ενέργειας επιδιώκει ήδη από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Όπως διευκρινίζει, η παράταση προϋποθέτει τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Αναφερόμενος στον Μηχανισμό Ισχύος, ο Υπουργός αναφέρει ότι συμμερίζεται την άποψη πως πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περίπου τρία χρόνια για να τεθεί σε λειτουργία.

«Αν δεν τον προετοιμάσουμε τώρα, δεν θα είναι διαθέσιμος αν τον χρειαστούμε το 2030», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι το Σχέδιο Εφαρμογής θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, θα περιγράφει αναλυτικά όλα τα μέτρα και θα δημοσιευτεί.

Παράλληλα, αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύστασης Διυπουργικής Επιτροπής για την επάρκεια ηλεκτρισμού, με τη συμμετοχή των Υπουργών Ενέργειας, Οικονομικών και Γεωργίας, καθώς και του ΔΣΜΚ και του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, με στόχο τον στενότερο συντονισμό των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά το κόστος ηλεκτρισμού, σημειώνει ότι ο μειωμένος ΦΠΑ 5% στον ηλεκτρισμό ισχύει για όλα τα νοικοκυριά έως τον Μάρτιο του 2027. Προσθέτει ότι, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη εθνικών μέτρων αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους.

Ο Υπουργός δηλώνει έτοιμος να ενημερώσει αναλυτικά τον ΔΗΣΥ και την Πρόεδρό του, καθώς και όλα τα άλλα κόμματα, για τον κυβερνητικό σχεδιασμό, την πορεία υλοποίησής του, το Σχέδιο Εφαρμογής και την πρόοδο των έργων.

«Σε ένα θέμα που αφορά όλους, η συνεννόηση είναι απαραίτητη και ως κυβέρνηση επιδιώκουμε τη συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και ασφαλώς και με τον ΔΗΣΥ, για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα», καταλήγει.

ΚΥΠΕ