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Σχέδιο έξι αξόνων για τη διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, με τις εισηγήσεις του κόμματος να επικεντρώνονται στην υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών έργων, στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, στην αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και στην παράταση της λειτουργίας συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έκανε λόγο για υπερβολικά υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, το οποίο επιβαρύνει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το σύνολο της οικονομίας, προειδοποιώντας παράλληλα για σοβαρό κίνδυνο ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, οι καθυστερήσεις στην έλευση του φυσικού αερίου, στην ηλεκτρική διασύνδεση και στις επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική. Το κόμμα προειδοποιεί ότι εντός τριετίας κινδυνεύουν να τεθούν εκτός λειτουργίας 750 μεγαβάτ, που αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ της συμβατικής ισχύος της χώρας.

Οι έξι εισηγήσεις του ΔΗΣΥ

Οι προτάσεις που παρουσίασε η Αννίτα Δημητρίου περιλαμβάνουν τους ακόλουθους έξι άξονες:

Υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών έργων , συγκεκριμένα της έλευσης φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI).

, συγκεκριμένα της έλευσης φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI). Μαζική ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΗΣΥ, το κόστος παραγωγής από τον συνδυασμό τους ανέρχεται έως τα 13 σεντ ανά κιλοβατώρα, έναντι άνω των 25 σεντ ανά κιλοβατώρα που κοστίζει σήμερα η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΗΣΥ, το κόστος παραγωγής από τον συνδυασμό τους ανέρχεται έως τα 13 σεντ ανά κιλοβατώρα, έναντι άνω των 25 σεντ ανά κιλοβατώρα που κοστίζει σήμερα η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Επιτάχυνση των επενδύσεων της ΑΗΚ και του Διαχειριστή , καθώς και επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου.

, καθώς και επέκταση και αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου. Διεκδίκηση διετούς παράτασης της λειτουργίας των τριών συμβατικών μονάδων του Βασιλικού , με στόχο την αποφυγή ενεργοποίησης του μηχανισμού ισχύος, τον οποίο ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει κοστοβόρο.

, με στόχο την αποφυγή ενεργοποίησης του μηχανισμού ισχύος, τον οποίο ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει κοστοβόρο. Άμεσος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και άρση των γραφειοκρατικών και διοικητικών εμποδίων.

Ζητά στρατηγικό σχέδιο από την κυβέρνηση

Η Αννίτα Δημητρίου υποστήριξε ότι, αντί προσωρινών και κοστοβόρων λύσεων, η χώρα χρειάζεται μόνιμες επενδύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν ουσιαστικό οικονομικό όφελος στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και στο σύνολο της οικονομίας.

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να παρουσιάσει, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο στρατηγικό σχέδιο, με συγκεκριμένες αποφάσεις, δράσεις και χρονοδιαγράμματα για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι το κόμμα είναι έτοιμο να στηρίξει κάθε νομοθετική ή άλλη πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής και συντονιστής της Ομάδας Παραγωγής Πολιτικής Ενέργειας του ΔΗΣΥ, Παύλος Λιασίδης, υποστήριξε ότι τόσο οι τεχνικές και οικονομικές λύσεις όσο και η σχετική νομοθεσία υπάρχουν, αποδίδοντας τις αδυναμίες στην υλοποίησή τους κυρίως στην ανεπάρκεια του γραφειοκρατικού συντονισμού.