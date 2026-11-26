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Ο αδόκητος χαμός μιας 17χρονης στην Κακοπετριά ανέδειξε για άλλη μια φορά την απαράδεκτη νοοτροπία εντός της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Ζήτησε λέει ο κύριος που ήταν βάρδια να του στείλουν φωτογραφίες στο viber για να μη χρειαστεί να μεταβεί στη σκηνή, επικαλούμενος ένα πρωτόκολλο που υποστηρίζει ότι τον καλύπτει.

Αλήθεια, πώς μπορεί κάποιος που αφιερώνει τόσα χρόνια από τη ζωή του για να γίνει γιατρός και ιατροδικαστής, να σκάει μπροστά του μια υπόθεση με ένα νεκρό κορίτσι 17 ετών σε μαθητική εκδρομή, να του λέει η Αστυνομία πως χρειάζεται τη βοήθειά του και αυτός να αρνείται να μεταβεί για να κάνει τη δουλειά για την οποία πληρώνεται αδρά (700 ευρώ η βάρδια);

Οι παθογένειες και τα προβλήματα σε αυτή την «άρρωστη» Υπηρεσία δεν κρύβονται πλέον. Είναι ώρα να αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις.

ΕΜ