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Ο 76χρονος σφετεριστής ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ήταν στη φυλακή για 29 μήνες αν συνυπολογίσουμε τον χρόνο που ήταν φυλακισμένος σε Κύπρο και Ισραήλ. Δυο χρόνια και ένα 5μηνο, δηλαδή. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 5ετής φυλάκιση, η οποία σε πραγματικό χρόνο αντιστοιχεί σε 45 μήνες (5Χ9). Κι αυτό από τη στιγμή που κάθε έτος κάθειρξης εκτίεται σε 9 μήνες πραγματικού χρόνου.

Αφού πρώτα εκτίσει το ήμισυ της ποινής του έχει δικαίωμα να κάνει αίτημα στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Επ’ Αδεία. Από εκεί και πέρα ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του. Εμείς καταγράφουμε τα μαθηματικά δεδομένα για να μπορεί ο κόσμος να κάνει τους υπολογισμούς του, γιατί απ’ ό,τι αντιληφθήκαμε σε διάφορες τοποθετήσεις που γίνονται δεν λαμβάνονται υπόψιν οι αριθμοί.

Συνοψίζουμε:

Προσμέτρηση ποινής από Ιούνιο του 2024 όταν συνελήφθη.

Στις 13/10/2025 παραδέχθηκε ενοχή σε 40 κατηγορίες.

Στις 24/10/2025 του επιβλήθηκε 5ετής κάθειρξη.

Απολύθηκε από τις φυλακές του Ισραήλ τον Νοέμβριο του 2026.

Φ. Μ.