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Στον εντοπισμό δύο προσώπων, ηλικίας 31 και 24 ετών, τα οποία κυνηγούσαν και μετέφεραν κυνηγετικά όπλα σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου, προχώρησαν χθες το πρωί μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, σε συνεργασία με μέλη της Υπηρεσίας Θήρας.

Συγκεκριμένα, τα δύο πρόσωπα εντοπίστηκαν σε περιοχή του χωριού Τσακκίστρα, να κυνηγούν και να μεταφέρουν κυνηγετικά όπλα εντός απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου.

Ακολούθως, οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό, όπου τους εκδόθηκαν εξώδικα πρόστιμα ύψους €3.000 στον καθένα, για τα σχετικά αδικήματα.

Ως τεκμήρια παραλήφθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κάμπου συνεχίζει τις εξετάσεις.