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Σε χρηματικό πρόστιμο ύψους €2.800 καταδίκασε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 32χρονο, αφού τον έκρινε ένοχο για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, μεταξύ των ομάδων Απόλλων Λεμεσού και Πάφος FC, στις 29 Μαΐου 2026, στο στάδιο ΓΣΠ.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος κρίθηκε ένοχος για τα αδικήματα της μεταφοράς εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια, της επίθεσης και της αντίστασης ή παρεμπόδισης οργάνου τήρησης της τάξης κατά την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων του.

Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικούς χώρους για περίοδο έξι μηνών, με ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.