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Ο θάνατος ενός παιδιού είναι ένα θλιβερό και συγκλονιστικό γεγονός. Ένα 17χρονο κορίτσι χάθηκε άδικα, γιατί κάθε πρόωρος θάνατος είναι άδικος. Αυτό που συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου είναι συνταρακτικό για ολόκληρη την κοινωνία. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον πόνο της οικογένειας και, ιδιαίτερα, των γονιών του άτυχου κοριτσιού.

Όλη αυτή η τραγική ιστορία, για την οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά συνέβη και ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στον πρόωρο και αδόκητο θάνατο της 17χρονης, έγινε αιτία και αφορμή να θυμηθούμε και να ασχοληθούμε με τις εκδρομές μαθητών, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.

Ως συνήθως, στην Κύπρο, μετά από μια τραγωδία, μας πιάνουν οι ευαισθησίες μας για όσα ενδεχομένως κακά μπορεί να συμβαίνουν και για τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτές οι εκδρομές. Σαν να ακούμε, όμως, για πρώτη φορά ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Και όχι μόνο σε αυτές τις εκδρομές, αλλά και σε διάφορες άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται με πρωτοβουλία των μαθητών, χωρίς την επιτήρηση του σχολείου ή κάποιου άλλου ενήλικα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, μιλούμε για δύο εντελώς ξεχωριστά κεφάλαια. Ο θάνατος του κοριτσιού δεν έχει καμία σχέση με όσα συζητούνται γύρω από τα ζητήματα που προκύπτουν από τη διοργάνωση εκδρομών από ανηλίκους. Η διοργάνωση, όμως, τέτοιων εκδρομών, όπως και διάφορων άλλων δραστηριοτήτων από ανήλικους, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα έπρεπε ήδη να μας έχει απασχολήσει.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν μας είχε απασχολήσει μέχρι τώρα, αφού αυτού του είδους οι εκδρομές γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια; Αρκετές φορές, μάλιστα, έχουν προκύψει ζητήματα γύρω από καβγάδες, παραβατικές συμπεριφορές και διάφορα άλλα περιστατικά που καταγράφονται σε τέτοιου είδους εκδρομές.

Άρα, το να συζητούμε σήμερα το θέμα σε διάφορα επίπεδα είναι ολίγον τι υποκριτικό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πει κάποιος. Και πράγματι, έστω και τώρα, ας ασχοληθούν ουσιαστικά με τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτού του είδους τις εκδρομές.

Πολύ φοβούμαστε, όμως, ότι η ανησυχία και η ευαισθησία μας για το θέμα των εκδρομών θα κρατήσουν όσο διαρκεί ο συγκλονισμός γύρω από το τραγικό συμβάν. Θα βγουν, όπως και βγήκαν άλλωστε, οι διάφοροι αρμόδιοι και αναρμόδιοι να κάνουν δηλώσεις, να εκφράσουν την ανησυχία τους και να διακηρύξουν τη βούλησή τους να μπει μια… τάξη στην αταξία.

Το όλο ζήτημα, ασφαλώς, δεν είναι μονοδιάστατο και τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Το να διοργανώνονται εκδρομές με διαμονή σε ξενοδοχεία από ανηλίκους, χωρίς επιτήρηση και χωρίς κανέναν έλεγχο για τις οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται, είναι ασφαλώς ένα ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε ως κοινωνία και ως οργανωμένοι φορείς.

Έχουμε, ασφαλώς, ευθύνη και ως γονείς για αυτό που συμβαίνει. Αυτό όμως δεν απαλλάσσει την Πολιτεία από τη δική της ευθύνη.

Διότι όταν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει και μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι μόνο για τέτοιου είδους εκδρομές, αλλά γενικότερα. Μπορούν να γίνονται με κάποια μορφή επιτήρησης και ελέγχου αυτές οι εκδρομές; Ασφαλώς και μπορούν.

Όπως ασφαλώς πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να υπάρχει ανάλογη επιτήρηση, ώστε να μην παρεισφρέουν διάφοροι περίεργοι ανάμεσα στους μαθητές και να αποφεύγονται παραβατικές συμπεριφορές.

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να απαγορεύσουμε στους νέους να διασκεδάζουν, να ταξιδεύουν και να περνούν χρόνο με τους φίλους τους. Ούτε να ανακαλύπτουμε κάθε φορά, μετά από μια τραγωδία, προβλήματα που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι νέοι θα μπορούν να κάνουν όλα αυτά με ασφάλεια, με κανόνες και με την απαραίτητη εποπτεία.

Γιατί η πραγματική ευαισθησία δεν μετριέται με τις δηλώσεις που γίνονται τις ημέρες ενός τραγικού γεγονότος. Μετριέται από το τι κάνουμε όταν οι κάμερες κλείσουν, όταν η επικαιρότητα προχωρήσει και όταν ο συγκλονισμός περάσει.