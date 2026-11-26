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Δύο πεζοναύτες και ομάδα επιβατών κατάφεραν να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ και να επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες αεροσκάφους της American Airlines εν ώρα πτήσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην πτήση 1494 της American Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Σαν Ντιέγκο προς το Σικάγο.

Οι περισσότεροι επιβάτες είχαν αποκοιμηθεί, όταν, περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση, οι κραυγές μιας αεροσυνοδού προκάλεσαν αναστάτωση στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Ανάμεσα στους επιβάτες που έσπευσαν να βοηθήσουν ήταν ο λοχίας των Πεζοναυτών Ζακ Στράτον, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του προκειμένου να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά του.

Ο Στράτον, μαζί με μέλη του πληρώματος και έναν ακόμη πεζοναύτη, τον οποίο δεν γνώριζε, προσπάθησε αρχικά να ηρεμήσει τον άνδρα. Ωστόσο, εκείνος συνέχισε να αντιστέκεται και, σύμφωνα με τον λοχία, επιχείρησε να τον χτυπήσει.

Ο Στράτον κατάφερε τελικά να τον ακινητοποιήσει, χρησιμοποιώντας πλαστικά δεματικά.

«Τον ακινητοποίησα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο… Τον γυρίσαμε μπρούμυτα. Κι εγώ απλώς καθόμουν εκεί με την μπότα μου πάνω του, ενώ όλοι μαζί τον κρατούσαμε ακίνητο μέχρι να προσγειωθούμε με ασφάλεια», ανέφερε.

Τη συμπλοκή κατέγραψε με το κινητό του ο επιβάτης Σον Μπένετ, ο οποίος ξύπνησε από τις φωνές της αεροσυνοδού. Σε ένα από τα βίντεο ακούγεται ένα μέλος του πληρώματος να ζητά απεγνωσμένα από κάποιον να απομακρυνθεί από την πόρτα. Στο υλικό φαίνονται αρκετοί επιβάτες να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον άντρα, εκείνος όμως αντιστέκεται και σε κάποια φάση απελευθερώνει το ένα του χέρι. «Προσπαθεί να ανοίξει, προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα!» ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα. Ο Μπένετ εξήρε την αντίδραση των επιβατών και διαβεβαίωσε φίλους και συγγενείς του ότι όλοι ήταν ασφαλείς.

Τα κίνητρα του άνδρα παραμένουν άγνωστα, ενώ οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για απόπειρα αεροπειρατείας. Το αεροσκάφος, ωστόσο, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στο Φοίνιξ, όπου αστυνομικοί απομάκρυναν τον επιβάτη.

iefimerida.gr