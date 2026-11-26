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Θύμα δολοφονικής ενέδρας που της έστησαν ο ανιψιός και ο αδελφός του συζύγου της έπεσε η 35χρονη Στέφανι Τσαβαρία Γκονζάλες στο Ντάλας του Τέξας.

Σύμφωνα με την Daily Mail και τη New York Post η 35χρονη, που ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών, δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων της και μια ημέρα αφού ζήτησε διαζύγιο από τον σύζυγό της.

Η δολοφονία σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Ντάλας, στις 15 Νοεμβρίου, αφού το όχημά της συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο. Όταν η 35χρονη κάλεσε τις αρχές για να αναφέρει το τροχαίο και ενώ συνομιλούσε με τον τηλεφωνητή «άρχισε να ουρλιάζει» και ακούστηκαν «πολλαπλοί πυροβολισμοί». Κατά την εκτίμηση των αστυνομικών το άτομο που άνοιξε πυρ κατά της 35χρονη στάθηκε έξω από την πόρτα του συνοδηγού του αυτοκινήτου της και την πυροβόλησε με πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο του τροχαίου βρήκαν την Γκονζάλες στη θέση του οδηγού, με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς ενώ στο έδαφος, κοντά στην πόρτα του συνοδηγού, εντόπισαν έξι κάλυκες.

Την Κυριακή συνελήφθη ο κουνιάδος της, Χουάν Αντόνιο Γκονζάλες-Ορντούνα, και κατηγορείται για ανθρωποκτονία με την εκτίμηση να είναι ότι ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμβόλισε το όχημα της Γκονζάλες. Ως εκτελεστής φέρεται ο ανιψιός του συζύγου της Γκονζάλες, Σαμούντιο Γκονζάλες, ο οποίος καταζητείται.

O Χουάν Αντόνιο Γκονζάλες-Ορντούνα που συνελήφθη για τη δολοφονική ενέδρα με θύμα την 35χρονη σύζυγο του αδελφού του

Το βράδυ πριν τη δολοφονία της η Γκονζάλες αποκάλυψε στον σύζυγό της, Λουίς Γκονζάλες, ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με έναν συνάδελφό της ενώ η έρευνα αποκάλυψε ότι τον είχε ενημερώσει πως σχεδίαζε να πάρει διαζύγιο στις 14 Νοεμβρίου σκοπεύοντας να πάρει μαζί της τα παιδιά τους και να επιστρέψει στη γενέτειρά της.

Την ημέρα της δολοφονίας, ο σύζυγος της 35χρονης φέρεται να ήταν «πολύ θυμωμένος» μαζί της ενώ οι δυο τους είχαν καβγαδίσει.

Βίντεο από κάμερα κυκλοφορίας ένα μαύρο Ford Mustang στον χώρο του τροχαίου το οποίο, όπως προέκυψε, είχαν πάρει οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της 35χρονης από συγκρότημα διαμερισμάτων στην πόλη Άλεν του Τέξας, όπου εντοπίστηκε το όχημα στις 21 Νοεμβρίου.

protothema.gr