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Εκατομμύρια παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να αποκτήσουν μετοχές της SpaceX πριν ακόμη ενηλικιωθούν, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας του Έλον Μασκ και της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης (AI) που διευθύνει, η συνολική αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 18 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ανακοίνωσε την Τετάρτη, μέσω σύντομης ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ότι κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα λάβει δύο μετοχές της SpaceX, μία από την εταιρεία και μία από τον ίδιο προσωπικά, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η SpaceX είχε γνωστοποιήσει ότι θα διαθέσει μία νέα κοινή μετοχή Κατηγορίας Α σε κάθε ενεργό «Λογαριασμό Τραμπ», διευκρινίζοντας ότι ο Μασκ θα συνεισφέρει προσωπικά ισάριθμες μετοχές.

Οι «Λογαριασμοί Τραμπ» αποτελούν επενδυτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να δώσει σε Αμερικανούς ηλικίας κάτω των 18 ετών τη δυνατότητα συμμετοχής στη χρηματιστηριακή αγορά και συσσώρευσης πλούτου από νεαρή ηλικία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τον Οκτώβριο ο Λευκός Οίκος, έχουν ήδη ανοιχτεί σχεδόν 70 εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί.

Με τη μετοχή της SpaceX να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση της Τετάρτης στα 127,44 δολάρια, η συνολική αξία της σχεδιαζόμενης δωρεάς προσεγγίζει τα 18 δισ. δολάρια.

«Αυτό που επιτυγχάνεται είναι η δημιουργία μιας τεράστιας, μακροπρόθεσμης βάσης ιδιωτών μετόχων», δήλωσε στο Reuters ο Κρίστοφερ Μπράνκιν (Christopher Brankin), σύμβουλος παγκόσμιων αγορών στην εταιρεία χρηματιστηριακών υπηρεσιών Mitrade Group.

«Ενισχύει την άμεση συμμετοχή στην αγορά και δημιουργεί μια μεγάλη δεξαμενή πελατών με χρηματοοικονομική παιδεία για τις πλατφόρμες συναλλαγών, καθώς η συγκεκριμένη γενιά θα ενηλικιώνεται», πρόσθεσε.

Η καθαρή περιουσία του Μασκ υπολογίζεται σε περίπου 824 δισ. δολάρια, ενώ μέχρι το καλοκαίρι ο δισεκατομμυριούχος κατείχε περίπου 6,42 δισεκατομμύρια μετοχές της SpaceX.

Το μεγαλύτερο μέρος της φιλανθρωπικής δραστηριότητας του Μασκ έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί μέσω του ομώνυμου ιδρύματός του, τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπερβαίνουν τα 14 δισ. δολάρια.