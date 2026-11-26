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Το ΑΚΕΛ ρωτά την Κυβέρνηση «ποιο είναι το σχέδιο της για την αντιμετώπιση της ακρίβειας». Και ο ΔΗΣΥ λέει ότι «απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας, με μόνιμες και διαρθρωτικές παρεμβάσεις».

Επειδή πρόκειται για τα μεγαλύτερα κόμματα, με τη σημαντικότερη επιρροή ανεξαρτήτως εκλογική δύναμης, πρέπει να αντιληφθούν πως δεν είναι ουσιαστική η συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όταν περιορίζεται σε ερωτήσεις ή αόριστες υποδείξεις στην Κυβέρνηση.

Αντί ο ένας να ρωτά την Κυβέρνηση πώς θα αντιμετωπιστεί στην Κύπρο η πανευρωπαϊκή και ανεξέλεγκτη ακρίβεια και ο άλλος να επισημαίνει πως πρέπει να πατάξουμε μόνιμα την ακρίβεια, η οποία μεταξύ μας γεννά τα κέρδη πολλών από αυτούς που θα σπεύσουν να συνεισφέρουν στην εσωκομματική δημοκρατία το Σάββατο, περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αν δεν έχουν σήμερα προτάσεις να καταθέσουν, χειροπιαστές, δεν θα έχουν ούτε στην προεκλογική.

Το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ και άλλοι καταφεύγουν συχνά σε προτάσεις για μείωση, προσωρινή ή μόνιμη, του ΦΠΑ ή της ειδικής φορολογίας στην κατανάλωση κάποιων προϊόντων και νομίζουν πως πάνουν τον ταύρο από τα κέρατα. Δεν τον έπιασαν από τα κέρατα τον ταύρο. Και φάνηκε πολλές φορές ότι αφαιρούσε από τη μια ΦΠΑ το κράτος, έχανε έσοδα και τα απωλεσθέντα κατέληγαν στις τσέπες προμηθευτών και εμπόρων.

Και στην επόμενη πληθωριστική κρίση, ξανά τα ίδια. Να μειωθεί πάλι ο ΦΠΑ και να ξανακάνει τον κύκλο της η κοροϊδία. Με εξαίρεση τη μείωση ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Η μόνη που πιάνει τόπο, για τους γνωστούς ρυθμιστικούς λόγους. Κατάλαβαν και οι πιο αφελείς πως αυτό το μέτρο κοστίζει στο κράτος και πλήττει εν τέλει την όποια κοινωνική του πολιτική, αντί να ανακουφίζει τους καταναλωτές.

Καμία κομματική ανακοίνωση που σέβεται τον εαυτό της δεν παραλείπει να περιλάβει στο περιεχόμενό της μια αναφορά για τον ακριβό ηλεκτρισμό. Ναι, αλλά αν η (πραγματική) μείωση του ΦΠΑ από 19% στο 5% είναι παυσίπονο (που είναι), θεωρώ πως δεν είναι καν παυσίπονο να λες κάθε λίγο στον κόσμο ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το τερματικό στο Βασιλικό, να έλθει φυσικό αέριο, να μειωθεί η τιμή παραγωγής, να μειωθεί η επιβάρυνση για ρύπους, μέχρι να συνδεθεί το καλώδιο και να έχουμε ανταγωνισμό και να πέσουν μια και καλή οι τιμές! Είναι αναπαραγωγή της κοροϊδίας.

Διότι ούτε πότε θα γίνουν όλα αυτά ξέρουμε, ούτε πόσο θα κοστίσουν, ούτε πόσο θα αποδώσουν. Και ούτε καλά-καλά στο χέρι μας δεν είναι να τα κάνουμε, τώρα πια.

Θέλουμε προτάσεις για το σήμερα, αν υπάρχουν. Όχι μόνο για το ρεύμα. Και για τα καύσιμα. Και για την στέγη. Όχι την προσιτή των ντιβέλοπερς και του Ιωάννου. Των παιδιών μας. Και για τα ενοίκια. Των παιδιών μας. Παλιά φώναζαν πως τα διυλιστήρια που είχαμε ήταν πηγή πρόσθετης επιβάρυνσης και πως με την εισαγωγή διυλισμένων προϊόντων θα βρίσκαμε την ησυχία μας. Τώρα όποτε ενταθούν οι φωνές για καπελωμένες τιμές, λένε πως αλλού έχουν διυλιστήρια και ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στον καθορισμό τελικών τιμών.

Φωνάζουν όλοι για τις αποκοπές παραγωγής από φωτοβολταϊκά, αλλά όταν τους λένε τεχνοκράτες «οκ, αφήστε κατά μέρος το πράσινο ρεύμα που πετάμε, πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση ηλεκτρισμού και να μπουν μπαταρίες για να μην το πετάμε, τόσα πολλά πάρκα που φτιάξαμε, ελάτε όμως να δούμε πώς αξιοποιούμε για το κοινό καλό το πράσινο ρεύμα που παράγουμε, για να το χρησιμοποιούμε όσο γίνεται φθηνότερα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ και όχι κοντά στην τιμή του πετρελαίου» και αυτοί… γυρίζουν από την άλλη.

Φωνάζει τόσος κόσμος ότι η «ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού» δεν οδήγησε σε μείωση τιμών για τις 400-500 χιλιάδες νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ στη Βουλή πριν μία εβδομάδα άσκησε κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις επειδή… καθυστέρησαν να θέσουν σε λειτουργία ΑΥΤΗ την ανταγωνιστική αγορά. Αχ Νικόλα!

Αν το εννοούν -αμφιβάλλω- ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και όποιος άλλος ότι υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις για να πολεμήσουμε αποτελεσματικά τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, να καταλάβουν πως αυτό για να γίνει πρέπει να σπάσουν όλα τα αυγά του κόσμου. Πώς αλλιώς να πολεμήσεις την ακρίβεια όταν το ποσοστό απόδοσης κεφαλαίου ή όπως αλλιώς το πει κανείς ρυθμίζεται μόνο για την ΑΗΚ (πάλι καλά που ρυθμίζεται), ενώ όλοι οι άλλοι εισαγωγείς, παραγωγοί, προμηθευτές, λιανοπωλητές νομιμοποιούνται να καθορίζουν κατά το δοκούν το κέρδος, άνευ περιορισμών, οροφών, ανωφλιών, ποσοστώσεων, μειοδοτικών διαγωνισμών, Contracts for Difference ή ό,τι άλλο σκεφτεί το κράτος για την προστασία μας;