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Δυο σοβαρές υποθέσεις με αντίκτυπο στο κυπριακό ποδόσφαιρο έχουν προκύψει εντός του τρέχοντος μήνα.

Όπως πληροφορείται εγκύρως ο «Φ», η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) έχει ενημερωθεί αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (UEFA) για δυο αναμετρήσεις πρωταθλημάτων της, το αποτέλεσμα των οποίων ενδεχομένως να επηρεάστηκαν από εξωγενείς παράγοντες.

Η UEFA απέστειλε στην ΚΟΠ ειδοποίηση για πιθανό κόκκινο φάκελο που αφορά αγώνα του γυναικείου ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα το παιχνίδι μεταξύ της Apollon Ladies και της Ομόνοιας που έληξε με 2-0 υπέρ της πρώτης (0-0 το ημίχρονο).

Επιπλέον, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της γηραιάς ηπείρου έστειλε ειδοποίηση και για αγώνα που προηγήθηκε χρονικά, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος α΄ κατηγορίας. Ο λόγος για την αναμέτρηση Καρμιώτισσα – Απόλλωνας που έληξε με σκορ 0-5. Η ειδοποίηση γι΄ αυτό το παιχνίδι χαρακτηρίζεται με «πορτοκαλί» χρώμα.

Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας μας, η UEFA ενημέρωσε πως η αξιοπερίεργη στοιχηματική δραστηριότητα πιθανόν να έχει σχέση στην πρώτη περίπτωση με την γυναικεία ομάδα της Ομόνοιας και στη δεύτερη με την Καρμιώτισσα. Στην αρχική ενημέρωση που στάλθηκε προς την ΚΟΠ οι δυο ομάδες χαρακτηρίζονται ως «ενδεχομένως εμπλεκόμενες» (Potentially Implicated).

Θεαματική αλλαγή…

Το ηλεκτρονικό μήνυμα για το Apollon Ladies – Ομόνοια, σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε πηγή του «Φ», σχετίζεται με ιδιαίτερα αυξημένα πονταρίσματα σε νίκη της γηπεδούχου στο ασιατικό στοίχημα (χάντικαπ) κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, η στοιχηματική απόδοση για νίκη της Apollon Ladies από 2,40 μειώθηκε σε 1,40 μεταξύ του 2ου και του 41ου λεπτού της αναμέτρησης. Το σκορ ήταν 0-0. Μάλιστα, επισημαίνεται από τους ειδικούς αναλυτές που εργάζονται για την UEFA ότι η γραμμή του ασιατικού χάντικαπ (Asian HCP) μετακινήθηκε από το 0 στο 1,0. Για όσους γνωρίζουν δεδομένα για το ασιατικό στοίχημα, αυτό σημαίνει πως παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αυξημένο ποντάρισμα.

Μάλιστα, η εξειδικευμένη εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στην UEFA, επισημαίνει στο σημείωμά της ότι η γηπεδούχος ομάδα υπερτερούσε βάσει των στατιστικών στοιχείων του αγώνα, όχι όμως σε βαθμό που να δικαιολογεί τη συγκεκριμένη μεταβολή των στοιχηματικών αποδόσεων.

Πρόβλεψαν 4-5 γκολ

Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση Καρμιώτισσα – Απόλλωνας (25/10/2026), η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για συγκεκριμένο εύρημα της συμβεβλημένης με την UEFA εταιρείας. Επισημάινεται ξεκάθαρα πως αυτό υποδηλοί ενδεχόμενη «στοιχηματική απάτη» (Betting Fraud Alert).

Διευκρινίζεται ότι τα πονταρίσματα εστίαζαν στον συνολικό αριθμό τερμάτων της αναμέτρησης, με τους παίκτες του στοιχήματος να επιβεβαιώνονται στις προβλέψεις τους. Γίνεται επίκληση σε στοιχεία στοιχηματικών εταιρειών, αλλά και πληροφορίες, που αναφέρουν ότι ένα με δυο 24ωρα πριν από την έναρξη του αγώνα αναμενόταν πως θα επιτυγχάνονταν πέραν των 4.5 τερμάτων.

Επεξηγείται, ακόμη, πως ο στοιχηματισμός πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκειά του υποδήλωνε προσδοκία επίτευξης τουλάχιστον 5 και 4 τερμάτων συνολικά, αντιστοίχως.

Επιβεβαίωσαν

Η ΚΟΠ στη βάση καθορισμένης διαδικασίας ζήτησε επιπλέον στοιχεία από την UEFA. Τα δυο παιχνίδια, εφόσον η UEFA οριστικοποιήσει τα ευρήματά της, θα τύχουν χειρισμού από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ΕΔΠΑ), που είναι η αρμόδια εθνική Αρχή για την όποια διερεύνηση. Αρμόδιοι αξιωματούχοι που μίλησαν χθες βράδυ στον «Φ» επιβεβαίωσαν την αποστολή των σχετικών ειδοποιήσεων από την UEFA στην ΚΟΠ και την προώθησή τους από την τελευταία στην ΕΔΠΑ. Οι επικεφαλής της ΚΟΠ και της ΕΔΠΑ, Χάρης Λοϊζίδης και Στέφανος Σκορδής, αντιστοίχως, τόνισαν ότι πρόκειται για ειδοποιήσεις που στέλνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία και όχι φάκελους. Ο κ. Λοϊζίδης μας ανέφερε ότι η ΚΟΠ έχει ζητήσει συμπληρωματική πληροφόρηση. «Για την ώρα δεν υπάρχει φάκελος, παρά μόνο προκαταρκτική ειδοποίηση» τόνισε. Ο κ. Σκορδής σχολίασε πως αν οι ειδοποιήσεις πάρουν την μορφή «φακέλου», τότε η ΕΔΠΑ θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα.