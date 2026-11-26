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Για τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου φαίνεται να κλειδώνει η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Πηγές που έχουν υπόψη τους τις συζητήσεις στο παρασκήνιο για τη σύγκληση τριμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, ανέφεραν στον Φιλελεύθερο ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες προτίθεται να καλέσει τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν μετά τις «εκλογές» στα κατεχόμενα.

Από τις έως τώρα διαβουλεύσεις που έχουν γίνει ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, φάνηκε ότι ο ηγέτης της αποσχιστικής οντότητας ευνοούσε η τριμερής να πραγματοποιηθεί μετά τις 6 Δεκεμβρίου όταν θα ξεκαθαρίσει και το πολιτικό τοπίο στα κατεχόμενα. Και φαίνεται ότι η μόνη διαθέσιμη περίοδος για τη σύγκληση τριμερούς είναι την εβδομάδα 7 με 13 Δεκεμβρίου.

Την αμέσως επόμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2026 που είναι προγραμματισμένο για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου. Ο ΠτΔ είχε ενημερώσει εγκαίρως τον ΓΓ ΟΗΕ για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Απ’ εκεί και πέρα είναι η εβδομάδα των Χριστουγέννων και η αποχώρηση του Γκουτέρες από τον 38ο όροφο του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών.

Με αυτά τα δεδομένα η μόνη σίγουρη είναι η σύγκληση τριμερούς διάσκεψης με τη συμμετοχή Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Η σύγκληση πενταμερούς φαίνεται να απομακρύνεται και μάλλον θα πάει στον διάδοχο του Γκουτέρες.

Όλα τα σενάρια έχουν κοινή κατάληξη

Για την ελληνοκυπριακή πλευρά, δεν υπάρχει σενάριο με το οποίο η Τουρκία θα αποκομίσει οφέλη στα ευρωτουρκικά, χωρίς να κάνει βήματα στο Κυπριακό, τόνισε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στο ΡΙΚ ο κ. Μενελάου είπε ότι κατά την προχθεσινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν, συνεχίστηκε η προεργασία ενόψει της τριμερούς συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε πως η καταγραφή των συγκλίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να επιδοθεί στα εμπλεκόμενα μέρη.

Χαρακτήρισε σημαντικό το ότι από την ηγεσία της τουρκοκυπριακής πλευράς, υπήρξε μία μικρή μετατόπιση, από την κυριαρχική στην πολιτική ισότητα. Ωστόσο, ο κ. Μενελάου υπέδειξε πως αυτό από μόνο του δεν αρκεί και θα πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά στο ομοσπονδιακό πλαίσιο λύσης.

Δεν είναι ο τελευταίος σταθμός

Μιλώντας σε εκπομπή του Άλφα Κύπρου ο Μ. Μενελάου υπογράμμισε την ανάγκη να αξιοποιηθεί το διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση της τριμερούς συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική προετοιμασία και να διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα που θα επιτρέψει τη συνέχιση της προσπάθειας στο Κυπριακό.

Ανέφερε ότι η τριμερής δεν αποτελεί τον τελικό σταθμό, αλλά έναν σημαντικό ενδιάμεσο σταθμό, από τον οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά προσδοκεί να προκύψει αποτέλεσμα που θα οδηγήσει σε διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή των υπόλοιπων εμπλεκομένων στο Κυπριακό. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η επαναβεβαίωση του κεκτημένου των συνομιλιών και η λήψη απόφασης για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Χωρίς νέα δεδομένα στα σημεία διέλευσης

Σε ό,τι αφορά τα σημεία διέλευσης, ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής ανέφερε ότι οι πιθανότητες για να υπάρξουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση παραμένουν υπαρκτές, ωστόσο, η επόμενη σημαντική ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο αναμένεται να είναι η τριμερής συνάντηση.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπήρξε πρόοδος στα ζητήματα που είχαν τεθεί ενώπιον των δύο ηγετών κατά τη προχθεσινή τους συνάντηση που διήρκησε μιάμιση περίπου ώρα, περιλαμβανομένων των προτάσεων για νέα σημεία διέλευσης, σημείωσε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και ότι τα θέματα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία.