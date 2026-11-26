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Ξεπερνούν τα €20 εκατ. τα έργα που ολοκληρώθηκαν την τελευταία διετία από τον ενιαίο Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας. Τα έργα αυτά, σύμφωνα με τον απολογισμό του Δήμου, αφορούν από εργασίες μικρής κλίμακας στις γειτονιές των δημοτικών διαμερισμάτων, μέχρι μεγάλες υποδομές.

Επιπρόσθετα καταγράφηκαν λειτουργικά έξοδα, ύψους περίπου €45 εκατ., για υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, η περισυλλογή σκυβάλων και ο ηλεκτροφωτισμός, καθώς και για τη μισθοδοσία. Κατά τη σύστασή του, ο ενιαίος Δήμος ανέλαβε, επίσης, προϋφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις άνω των €14 εκατ.

Ανάμεσα στα έργα που αναφέρονται είναι ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης δίπλα στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου, το Γραμμικό Πάρκο Αχερίτου, το πάρκο νεολαίας στο Φρέναρος η δημοτική βιβλιοθήκη στη Δερύνεια το Δημοτικό Μουσείο Εθνικής Ιστορίας και τα μνημεία Ισαάκ – Σολωμού.

Εν τω μεταξύ, για την Αίθουσα Πολιτισμού Δερύνειας εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση €5 εκατ. σε συνολικό κόστος €6 εκατ.

Σ’ ότι αφορά στις τουριστικές υποδομές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναβάθμιση χώρων στο Fig Tree Bay, δημιουργία καλλισθενικού πάρκου στον πεζόδρομο καθώς και εμπλουτισμό του με πέντε γλυπτά.

Στον τομέα του περιβάλλοντος αναφέρονται το Πράσινο Σημείο στη Δερύνεια, καθώς και η αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με φωτιστικά LED με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας να ανέρχεται, σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου, σε πέραν του €1 εκατ. ετησίως.

Πολύ σημαντικά είναι και άλλα έξι έργα που δρομολογήθηκαν με κόστος περίπου €25 εκατ. Για τον Νότιο Περιφερειακό Δερύνειας (€13 εκατ.) έχουν ολοκληρωθεί τα κατασκευαστικά σχέδια, ενώ για τις κεντρικές πλατείες Παραλιμνίου (€5 εκατ.) και Φρενάρους (€1.5 εκατ.) προβλέπεται κρατική συμμετοχή κατά τα δύο τρίτα και για την οδό Γιωρκή Παπαδοπούλου (€4.7 εκατ.) κατά τα τέσσερα πέμπτα.

Στο Φρέναρος προωθούνται ο χώρος στάθμευσης του Κοινοτικού Σταδίου (€400.000), με συμμετοχή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και η αναστύλωση της Αγίας Μαρίνας (€350.000), με πλήρη χρηματοδότηση από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Σε στάδιο σχεδιασμού ή αδειοδότησης βρίσκονται, εν τω μεταξύ, οι επόμενες φάσεις του παραλιακού πεζόδρομου Πρωταρά.

Για τη Δ’ φάση (€10 εκατ.) έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια και εκκρεμεί η άδεια οικοδομής, ενώ για την Ε’ φάση το επόμενο βήμα είναι η υποβολή αίτησης για πολεοδομική άδεια.

Ο οδικός σχεδιασμός περιλαμβάνει, επιπρόσθετα, το Link 5 (€10 εκατ.), τον δρόμο από τον κυκλικό κόμβο Ανεμόμυλων προς τη Σωτήρα (€9 εκατ.), τη σύνδεση των αλιευτικών καταφυγίων μέσω της οδού Βρυσουδιών (€9 εκατ.) και τη Β’ φάση της οδού Σταδίου (€2 εκατ.).

Στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνονται η ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα Παραλιμνίου (€9 εκατ.), η Πλατεία Δερύνειας (€2,5 εκατ.), το Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Παραλιμνίου με θέατρο και συνεδριακό χώρο (€9 εκατ.), η αναβάθμιση του παλαιού κινηματογράφου Λήναιον (€2 εκατ.) και το Πολιτιστικό Κέντρο και Εργαστήριο Πολιτισμού στο Φρέναρος (€500.000).

Ο δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος ανέφερε ότι, από τη σύστασή του, ο ενιαίος Δήμος ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει τα έργα που παρέλαβε και ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες που έθεταν οι δημότες. «Ο Δήμος διεκδικεί και καταφέρνει να πετύχει κατά τις πλείστες των περιπτώσεων χρηματοδότηση για κάθε επιλέξιμο έργο, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις υποχρεώσεις του και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δημοτικού διαμερίσματος», σημείωσε.