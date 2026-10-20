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Στη φάση του σχεδιασμού βρίσκεται το μεγάλο έργο ανέγερσης Πολυδύναμου Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου στο Παραλίμνι, που έχει προκαταρκτική εκτίμηση κόστους τα €9 εκατ. Ο Δήμας Παραλιμνίου – Δερύνειας έβαλε σε πορεία υλοποίησης το έργο, αφού θα δώσει νέες δυνατότητες στην περιοχή, που θέλει να προσελκύει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εκδηλώσεις και συνέδρια τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό.

Πρόσφατα παρουσιάστηκαν οι πρώτες σχεδιαστικές προτάσεις από την ομάδα μελετητών του αρχιτεκτονικού γραφείου Dion.Toumazis & Associates L.L.C., που κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό, οι οποίες τυγχάνουν επεξεργασίας. Τι θα περιλαμβάνει, ωστόσο, το κτήριο έχει αποφασιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, ο χώρος θα έχει θέατρο χωρητικότητας 700 θέσεων, αίθουσα σεμιναρίων και εκθεσιακό χώρο 720τ.μ., καφετέρια και εστιατόριο, ενώ εξωτερικά θα δημιουργηθούν χώρος στάθμευσης και παιχνιδότοπος.

Η ανέγερση του Πολυδύναμου Συνεδριακού – Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με τον δήμο, θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της συνεδριακής δραστηριότητας και στην αναβάθμιση της περιοχής, δημιουργώντας μια σύγχρονη υποδομή για τη φιλοξενία συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, επαγγελματικών συναντήσεων και άλλων οργανωμένων εκδηλώσεων. Εκτιμάται, ακόμη, πως η λειτουργία του χώρου θα ενισχύσει την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες, επαγγελματίες και φορείς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για συνεργασίες και δικτύωση.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο δήμος, «η αυξημένη επισκεψιμότητα αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις στους τομείς της φιλοξενίας, της εστίασης, του εμπορίου, των μεταφορών και των υπηρεσιών, ενώ θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης».