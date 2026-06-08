Σημαντικά έργα που ξεπερνούν τα €55 εκατ. και θα μεταμορφώσουν το Παραλίμνι δρομολογεί ο τοπικός δήμος, που έθεσε σε εφαρμογή στρατηγικό σχεδιασμό για την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Ανάμεσά τους βρίσκονται και έργα, όπως η ανάπλαση του πυρήνα και η επέκταση του παραλιακού πεζόδρομου, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις, ωστόσο μπήκαν πλέον σε πορεία υλοποίησης.

«Στόχος των έργων είναι η δημιουργία μίας σύγχρονης, λειτουργικής και ανθρώπινης πόλης, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών, να ενισχύει την καθημερινότητα των κατοίκων και να δημιουργεί συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές. Μέσα από εκτεταμένα έργα υποδομής, αναπλάσεις, βελτιώσεις του οδικού δικτύου, αναβαθμίσεις δημόσιων χώρων, χώρων πρασίνου, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας επιδιώκει να ενισχύσει τον χαρακτήρα της πόλης ως ενός σύγχρονου διοικητικού, εμπορικού και πολιτιστικού κέντρου της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου», ανέφερε στον «Φ», ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος, ο οποίος σημείωσε πως ο σχεδιασμός περιλαμβάνει όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. «Ο στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και πολυδιάστατου προορισμού διεθνών προδιαγραφών, ο οποίος να συνδυάζει την υψηλού επιπέδου τουριστική εμπειρία με την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Μέσα από ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο δήμος επενδύει στη δημιουργία ενός τόπου που να μπορεί να προσφέρει ποιότητα ζωής στους κατοίκους και αξέχαστες εμπειρίες στους επισκέπτες, ενισχύοντας τη θέση του Πρωταρά και ολόκληρου του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας στον διεθνή τουριστικό χάρτη», σημείωσε.

Τα έργα που προγραμματίζονται στο Παραλίμνι

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας: Έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια και αναμένεται μέχρι τον Αύγουστο να κατατεθεί αίτηση για εξασφάλιση οικοδομικής άδειας. Το έργο εκτιμήθηκε στα €3 εκατ. και θα περιλαμβάνει χώρο εκδηλώσεων, πάρκο, χώρο μνημείων και εκτεταμένη δενδροφύτευση. Στον χώρο θα υπάρχει κεντρικό σημείο αναφοράς, από το οποίο θ’ αναδεικνύονται οπτικά οι τρεις εκκλησίες της περιοχής, ενώ η προσθήκη υδάτινου στοιχείου θα συνδέσει νοητά την πλατεία με τη λίμνη Παραλιμνίου και τη θάλασσα.

Ανάπλαση πυρήνα: Έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική και οικοδομική άδεια και έχουν υποβληθεί τροποποιημένες αιτήσεις. Το κόστος του έργου θ’ αγγίξει τα €9 εκατ. και περιλαμβάνει πεζοδρομοποιήσεις, εργασίες αντικατάστασης του οδοστρώματος και δημιουργίας νέων πλατειακών χώρων. Προβλέπεται, ακόμη, η ενίσχυση του πρασίνου και η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης.

Πολυώροφος χώρος στάθμευσης: Ανεγείρεται δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου με κόστος €6,7 εκατ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Θα περιλαμβάνει 296 θέσεις στάθμευσης, ανάμεσα στις οποίες 17 θέσεις για ΑμεΑ και 3 για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Επέκταση παραλιακού πεζόδρομου Πρωταρά: Η τέταρτη φάση επέκτασης, που θα στοιχίσει €10 εκατ. και αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, βρίσκεται στο στάδιο εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας. Σ’ ό,τι αφορά στην πέμπτη φάση, που κοστολογήθηκε €7 εκατ., βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και σύντομα, σύμφωνα με τον Δήμο Παραλιμνίου, θα κατατεθεί αίτηση για πολεοδομική άδεια. «Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών φάσεων θα έχουμε έναν παραλιακό πεζόδρομο με μήκος 17 χιλιομέτρων που θα ενώνει την Κάππαρη με την παραλία του Κόννου και θα είναι ο μεγαλύτερος παραλιακός πεζόδρομος στην Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Νικολέττος.

Πολυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο: Το έργο, με υπολογιζόμενο κόστος τα €10 εκατ., βρίσκεται στο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης Συμβουλών Μελετητών. Θα περιλαμβάνει Μουσείο Τεχνολογίας, αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδριακού κέντρου χωρητικότητας 1.000 ατόμων, χώρο 1.500τ.μ. για εκθέσεις, πινακοθήκη, υπαίθριο εκθεσιακό χώρο, υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων με 300 θέσεις, ερευνητικό εργαστήριο, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο. Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν αίθουσες σεμιναρίων, πολιτιστικών εργαστηρίων, χορού, μουσικής, αλλά και για επίδειξη μόδας.

Λεωφόρος Βρυσουδιών και οδός Πινιάς: Πρόκειται για έργο €7 εκατ. που χαρακτηρίστηκε πρόσφατα ως πολεοδομικό. Έχει εγκριθεί το ρυθμιστικό σχέδιο και έχει εξασφαλιστεί από τον δήμο η έγκριση του Τμήματος Δημοσίων Έργων για ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων. Το έργο θα περιλαμβάνει αναβάθμιση ολόκληρου του οδικού δικτύου. Στο παρόν στάδιο, ο δήμος προχωρεί σε δημιουργία κατασκευαστικού σχεδίου για μελετητές. Επιπρόσθετα, προωθείται η κατασκευή του δρόμου πρωταρχικής σημασίας από τον κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο Αγίου Παντελεήμονα μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Πρωταρά (Link 5). Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η αναβάθμιση της λεωφόρου Γιωρκή Παπαδόπουλου, έργο που αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του 2026.

Αναπαλαίωση κινηματογράφου Λήναιον: Βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας διαγωνισμού για εξεύρεση μελετητών. Χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο και ο δήμος θα προχωρήσει σε αναπαλαίωση του κτηρίου και στη δημιουργία πολυχώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί εκδηλώσεις, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις. Το κόστος αναπαλαίωση εκτιμήθηκε στα €3 εκατ.

Δημιουργία κέντρου εναλλακτικών αθλοπαιδιών (Palais de sport): Περιλαμβάνει τη δημιουργία πολυχώρουσε κρατικό τεμάχιο στην Περνέρα, δίπλα από το ξενοδοχείο «Τοξότης». Αναμένεται η εκμίσθωση της γης από το Τμήμα Κτηματολογίου, ώστε να γίνει η κατάθεσή για τις κατά νόμον άδειες.

Πάρκο Νεολαίας και πάρκο σκύλων: Το έργο, που θα γίνει κοντά στη λίμνη Παραλιμνίου, θα συγχρηματοδοτηθεί από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας. Περιλαμβάνει τη δημιουργία πολυθεματικού πάρκου Νεολαίας, του πρώτου πάρκου σκύλων στην περιοχή, αλλά και κατασκευή μονοπατιών με πράσινα υλικά, χώρου με όργανα εκγύμνασης και καλλισθενικής γυμναστικής και μικρού χώρου για πικ νικ.

Δημιουργία γηροκομείου: Ο δήμος έχει παραχωρημένη κρατική γη γι’ αυτόν τον σκοπό. Έχει ληφθεί ήδη απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο να εκτελεστεί ως έργο προτεραιότητας και ο δήμος βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας διαγωνισμού για εξεύρεση μελετητών.

Στα σκαριά και μικρότερα έργα

Στα πλάνα του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας βρίσκονται και μικρότερα έργα όπως η δημιουργία του σημείου αναφοράς«Η πρώτη Ανατολή της Ευρώπης» στον παραλιακό πεζόδρομο. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Το σκεπτικό του έργου έγκειται στο γεγονός πως η χώρα μας αποτελεί το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης. Γι’ αυτόν τον λόγο αυτό, ο δήμος αποφάσισε ν’ αναδείξει σημείο στον παραλιακό πεζόδρομο, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί ν’ απολαύσει την πρώτη ανατολή του ήλιου.

Σημείο αναφοράς θα δημιουργηθεί και στον Προφήτη Ηλία για σκοπούς θέασης της περιοχής. Ο δήμος θέλει να βάλει ανελκυστήρα για σκοπούς προσβασιμότητας στον λόφο. Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί νέος χώρος στάθμευσης στο τέρμα της οδού Αμφιτρίτης για 76 οχήματα. Για το συγκεκριμένο έργο έχουν ετοιμαστεί τα κατασκευαστικά σχέδια, εξασφαλίστηκε η πολεοδομική άδεια και αναμένεται η οικοδομική.

Στον προγραμματισμό του δήμου μπήκε και η δημιουργία πάρκου ανεμόμυλων, για το οποίο αναμένει την εκμίσθωση γης από το Τμήμα Κτηματολογίου. Τέλος, υπάρχει απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο για τη δημιουργία ενός σημείου αναφοράς στον κυκλικό κόμβο του Ανεμόμυλου στο Παραλίμνι, στον οποίο θα τοποθετηθούν χορεύοντα ύδατα.