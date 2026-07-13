Σε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου ατόμου από σπήλαιο στο Παραλίμνι ανταποκρίθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η κλήση λήφθηκε χθες στις 13:23 και στη σκηνή έσπευσαν όχημα και ομάδα διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου.

Το τραυματισμένο άτομο απεγκλωβίστηκε από απόκρημνη βραχώδη περιοχή με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και τοποθετήθηκε σε φορείο.

Στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.