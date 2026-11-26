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Την πρόθεσή τους όπως συμβάλουν στη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο θα διεξάγονται οι μαθητικές εκδρομές που δεν είναι υπό τη ευθύνη υπουργείου Παιδείας και σχολείων, εξέφρασαν οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Οι τοποθετήσεις τους έγιναν χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίας της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, η οποία έθεσε το ζήτημα έπειτα του τραγικού συμβάντος με τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά, στο πλαίσιο μιας τέτοιας εκδρομής.

Η πιο πάνω αντίληψη, περί ανάγκης θεσμοθέτησης για διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, προκύπτει από τη διαπίστωση σχεδόν όλων των εμπλεκομένων πως η απαγόρευση τέτοιων εκδρομών δεν είναι εφικτή. Κι αυτό, διότι, οι μαθητές θα μπορούν να τις πραγματοποιούν ανεξάρτητα εάν κάποιος επίσημα τις απαγορεύει. Εκείνο, όμως, που βλέπουν οι φορείς να είναι πιο εφικτό, είναι η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται κυρίως από ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα όσον αφορά στις κρατήσεις που γίνονται από ανήλικα πρόσωπα, καθώς και η εγρήγορση στην οποία πρέπει να βρίσκονται αρμόδιες Υπηρεσίες.

Χαρακτηριστική η τοποθέτηση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενας Περικλέους, η οποία ανέφερε ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί και να προστατεύσει τα παιδιά, επισημαίνοντας ότι και τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια –τα οποία διοργανώνουν τις εκδρομές– είναι θεσμοθετημένα όργανα, αναγνωρισμένα και από το υπουργείο Παιδείας. Επίσης, ανέφερε ότι πρέπει να ελεγχθεί η διαδικασία κρατήσεων από ανήλικους σε καταλύματα από τους φορείς που αδειοδοτούν τη λειτουργία τους, αλλά και να θεσπιστεί ένα πρωτόκολλο, με παραμέτρους ασφάλειας για τις εν λόγω εκδρομές.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η τοποθέτηση της προέδρου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), Δέσποινας Κυπριανού, η οποία εξέφρασε την άποψη ότι το να απαγορευτούν πλήρως οι εκδρομές δεν είναι ρεαλιστικό, αν και, όπως είπε, έχουν αρχίσει να ακυρώνονται εκδρομές που είχαν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα, μετά τον θάνατο της μαθήτριας στην Κακοπετριά.

Τόνισε ότι πρόταση της ΠΣΕΜ, η οποία κατατέθηκε επίσημα εδώ και χρόνια, είναι να εμπλακεί το σχολείο στη διοργάνωση, με τη σύσταση επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν μαθητές, γονείς και διεύθυνση σχολείου, ώστε να πραγματοποιούνται εκδρομές στην παρουσία ενήλικων συνοδών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόεδρος της ΠΣΕΜ ανέφερε ότι σε κάποιες από αυτές τις εκδρομές δεν μεταβαίνουν μόνο τελειόφοιτοι μαθητές αλλά και μικρότεροι.

Σύγχυση φαίνεται να επικρατεί και στο κατά πόσον τελικά μπορούν ή όχι να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία και καταλύματα ανήλικα πρόσωπα, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΥΞΕ να σημειώνει ότι δεν μπαίνουν σε ξενοδοχεία ανήλικοι χωρίς συνοδό. Στην περίπτωση των εκδρομών στην Κακοπετριά, οι κρατήσεις γίνονται αφού υπάρχουν συγκαταθέσεις γονέων με όλα τα στοιχεία πάνω, κάτι το οποίο αμφισβητήθηκε κυρίως από βουλευτές.

Αστυνομία: Μαθητές ακονισμένοι για καβγάδες και ενήλικοι με ύποπτες συμπεριφορές

Από πλευράς του ο αστυνομικός διευθυντής Μόρφου, Ναθαναήλ Δημητρίου, ανέφερε ότι στις συγκεκριμένες εκδρομές υπάρχουν σχολεία που δημιουργούν προβλήματα γιατί μεταβαίνουν εκεί για να λύσουν διαφορές με άλλα σχολεία, αλλά υπάρχουν και σχολεία που δεν έχουν προκαλέσει αναστάτωση.

Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή δυσάρεστων περιστατικών στην Κακοπετριά, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι γίνονται έρευνες στα λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές για να κατασχεθούν απαγορευμένα αντικείμενα, τόσο κατά την αναχώρηση, όσο και κατά την άφιξη. Επεσήμανε ότι, επειδή έχουν αντιληφθεί τον έλεγχο, μαθητές κάποιων σχολείων επιχειρούν να αναχωρούν νωρίτερα.

Πέραν όμως από τους αστυνομικούς ελέγχους, ουδείς μπορεί να ελέγξει κατά τη διάρκεια των εκδρομών τι γίνεται όσον αφορά ουσίες και αλκοόλ, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο να φτάνουν στις περιοχές που βρίσκονται μαθητές, ενήλικα πρόσωπα με δικά τους αυτοκίνητα και τα οποία ενδεχομένως μεταφέρουν απαγορευμένα προϊόντα.

Επιχειρηματίας σε σχολείο για να παραλάβει χρήματα

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, επεσήμανε πως χρειάζεται να ρυθμιστεί νομοθετικά η διαδικασία για κρατήσεις σε καταλύματα από ανήλικους, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δεν καλύπτει την πτυχή αυτή. «Έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά, αλλά επειδή δεν είναι έμπειρα, δεν μπορούν να μένουν εκτεθειμένα», είπε, συνηγορώντας στην ανάγκη θέσπισης πλαισίου προστασίας από την Πολιτεία.

Επίσης, ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε σε σκηνικό του οποίου ήταν μάρτυρας. Άτομο τουριστικού καταλύματος μετέβη σε σχολείο, όπου συνάντησε μαθήτρια του συμβουλίου για να του παραδώσει φάκελο με μετρητά χρήματα, για τις κρατήσεις που έγιναν στον χώρο του, ώστε να μεταβούν μαθητές στην εκδρομή.

Σύσκεψη και στο υπουργείο Παιδείας – Δεν αναλαμβάνουν ευθύνη τα σχολεία

Στο μεταξύ, αντίστοιχη σύσκεψη για τις εκδρομές έγινε χθες το μεσημέρι και στο υπουργείο Παιδείας, με τη συμμετοχή ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, ΠΣΕΜ και οργανωμένων γονέων.

Όπως δήλωσε η Υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου, είναι πολύ δύσκολο να απαγορευτούν οι μη θεσμοθετημένες εκδρομές, είναι όμως εύκολο να οριοθετηθούν, ώστε να γίνονται με περισσότερη ασφάλεια. Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς Υπουργείου και εκπαιδευτικού συστήματος για την ψυχική ενδυνάμωση των μαθητών, ούτως ώστε να μπορούν να λένε «όχι» στις διάφορες προκλήσεις που παρουσιάζονται μπροστά τους.

Στην εν λόγω σύσκεψη τέθηκε και η πρόταση της ΠΣΕΜ για διοργάνωση των συγκεκριμένων εκδρομών με τη συμμετοχή των σχολείων και η οποία προβλέπει τη σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει τον χώρο και τις ημερομηνίες, με τους μαθητές να συμμετέχουν υπό την επίβλεψη των καθηγητών ή των γονέων.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να έχουν εμπλοκή τα σχολεία και κατ’ επέκταση οι εκπαιδευτικοί στις εκδρομές αυτές, αυτό μοιάζει απομακρυσμένο, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν επιθυμούν την ανάληψη ευθύνης σε τέτοιες εξωσχολικές δραστηριότητες, αυτής της εμβέλειας και δη με τα σοβαρά ζητήματα που συνήθως προκύπτουν στο πλαίσιο τους.