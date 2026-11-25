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Νομοθετικό κενό, απουσία πλαισίου και ενδυνάμωσης των παιδιών εντοπίστηκαν στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, κατά την εξέταση του ζητήματος των εξωσχολικών εκδρομών που διοργανώνουν οι μαθητές, υπό το φόντο του θανάτου της 17χρονης στην Κακοπετριά. Οι ανήλικοι, όπως αναφέρθηκε, μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία καθώς δεν υπάρχει, σήμερα, κάποιος περιορισμός. «Δεν είναι λύση να απαγορευτούν οι εκδρομές», υπογράμμισε η εκπρόσωπος των μαθητών, ενώ την ανάγκη ρύθμισης επεσήμαναν υπουργείο Παιδείας και Επίτροπος του Παιδιού.

Αφού οι βουλευτές εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για το χαμό της 17χρονης, δόθηκε ο λόγος στην πρόεδρο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), Δέσποινα Κυπριανού. Οι εκδρομές, είπε, διοργανώνονται από τα κεντρικά μαθητικά συμβούλια του σχολείου, σε γνώση της σχολικής μονάδας, χωρίς όμως την ευθύνη της. «Οι γονείς υπογράφουν σε ορισμένες περιπτώσεις έντυπα, όχι πάντοτε», είπε.

«Τα προβλήματα στην Κακοπετριά τα γνωρίζουμε και πριν από περίπου έξι χρόνια θέσαμε τις θέσεις μας στο Υπουργείου Παιδείας. Εκτός από την ασφάλεια, βλέπουμε εκμετάλλευση από ξενοδοχεία και λεωφορεία», επεσήμανε.

«Δεν είναι λύση να απαγορευτούν οι εκδρομές, δεν είναι ρεαλιστικό. Η πρότασή μας είναι να πηγαίνουμε με το σχολείο και να συμμετέχουν οι μαθητές της β’ και της γ’ τάξης Λυκείου, οι οποίοι να συνοδεύονται, είτε από εκπαιδευτικούς, είτε από κηδεμόνες».

«Υπάρχουν κενά στην νομοθεσία», υπογράμμισε από την πλευρά της η Επίτροπος του Παιδιού Έλενα Περικλέους. «Δεν είμαστε υπέρ της απαγόρευσης, αλλά της ενδυνάμωσης των παιδιών για να μπορούν να διοργανώνουν εκδρομές και να πηγαίνουν υπεύθυνα».

Αν τα παιδιά ήταν ενημερωμένα, είπε η Επίτροπος, θα γνώριζαν ότι κάποιος που δεν νιώθει καλά, δεν πρέπει να πάει μόνο στο δωμάτιο. «Δεν είναι ευθύνη των γωνιών τα όσα συμβαίνουν, άλλα ολόκληρης της πολιτείας», είπε.

Εκ μέρους του Υπουργείου, ο αναπληρωτής διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης, σημείωσε πως πρόκειται για ένα τραγικό γεγονός. «Χρειάζονται όρια από πλευράς γονιών» ανέφερε και πρόσθεσε πως δεν γίνεται να μην είναι γνωστό το πού διαμένουν τα παιδιά. «Να γίνει μια συλλογική προσπάθεια για να τεθεί νομοθετικό πλαίσιο για τις εκδρομές. Η πίεση στο σπίτι είναι πολύ μεγάλη από τα παιδιά προς τους γονείς και είναι δύσκολο να ειπωθεί το όχι, για να μην πάνε».

Άλλη η εικόνα από την τουριστική βιομηχανία

Δεν υπάρχει νομοθεσία ή ρύθμιση που να απαγορεύει στους ανήλικους να κλείσουν δωμάτιο σε ξενοδοχείο, ανέφερε η Έλενα Αδάμου εκ μέρους του υφυπουργείου Τουρισμού. «Πρέπει να εξετάσουμε και ίσως να ρυθμίσουμε το θέμα κατά πόσο μπορεί να πηγαίνει ένα ανήλικο παιδί μόνο σε ένα ξενοδοχείο».

Πάντως, εκ μέρους των ξενοδόχων ο Χρήστος Αγγελίδης σημείωσε πως δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα ασυνόδευτο κάτω των 16.

Προβληματισμός από τους βουλευτές

Τους προβληματισμούς τους παρέθεσαν οι βουλευτές κατά τις τοποθετήσεις τους, επισημαίνοντας τι ισχύει σε χώρες τους εξωτερικού. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε πως δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τα παιδιά να τα προμηθεύονται πολύ εύκολα.

Ζήτημα τέθηκε και για την κοινωνική πίεση που δέχεται η οικογένεια ώστε το παιδί τους να πάει, επειδή θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι. «Ευτυχώς, που όταν ήρθε η εποχή της δικής μου κόρης, είχαμε covid και δεν έγιναν οι εκδρομές», είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.