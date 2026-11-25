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Αυτό που καταγράφηκε σήμερα στη συνεδρία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Στην ατζέντα μπήκε το θέμα της ειδικής εκπαίδευσης και του νομοσχεδίου το οποίο ευαγγελίζεται τη συμπερίληψη και φυσικά, την πρόσβαση κάθε παιδιού στην εκπαίδευση που δικαιούται. Την ίδια ώρα επιλέχθηκε αίθουσα για συζήτηση, στην οποία η πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες δεν είναι εφικτή.

Θέμα το οποίο έθιξε και η επικεφαλής της ΚΥΣΟΑ καθώς στέλεχος του φορέα, το οποίο θα τοποθετείτο αναλυτικά για το ζήτημα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να εισέλθει στην αίθουσα που επιλέχθηκε αλλά και να καθίσει σε σημείο που θα μπορούσε να μιλήσει, λόγω του χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτροπή Παιδείας δεν φέρει την ευθύνη για αυτό το γεγονός καθώς είχε προγραμματίσει τη συνεδρία στην αίθουσα της Ολομέλειας. Όμως, λόγω διάσκεψης της Προέδρου της Βουλής που προγραμματίστηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας, άλλαξε και η αίθουσα της Επιτροπής. Επιλέχθηκε μια αίθουσα πράγματι καθόλου φιλική σε άτομα με αναπηρίες αλλά ακόμα και σε δημοσιογράφους που παρακολουθούν τα θέματα της επιτροπής Παιδείας. Επίσης, οι συνθήκες εντός αιθούσης έγιναν ακόμα πιο δύσκολες καθότι υπήρχε μεγάλος αριθμός προσκεκλημένων με το χώρο να μην είναι επαρκής.

Το ζήτημα σχολιάστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ενώ ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης αντέδρασε και για το γεγονός ότι επιλέχθηκε η σημερινή μέρα και η αίθουσα της Ολομέλειας για τη διάσκεψη, τη στιγμή που όπως είπε, υπάρχει χώρος για διασκέψεις καθώς και μέρες που οι Επιτροπές δεν έχοτν εργασίες. Ο κ. Χριστοφίδης τόνισε πως όταν φορείς σου λένε πως δυσκολεύτηκαν με την πρόσβαση στην αίθουσα, είναι “ρεζιλίκια”.

ΛΙΑ