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Το θέμα των σχολικών συνοδών παιδιών με αναπηρίες άνοιξε εκ νέου σήμερα στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Για μια ακόμα φορά τέθηκαν επί τάπητος, αριθμοί, ανάγκες, διαδικασίες, μισθοδοσία, καθήκοντα αλλά και προβληματικά σημεία, τα οποία έθιξαν γονείς και φορείς.

Ένα από αυτά είναι η πολιτική που εφαρμόζεται βάσει της οποίας, δεν παραχωρείται αποκλειστικός συνοδός σε κάθε παιδί, αλλά ένας συνοδός εξυπηρετεί σε ένα σχολεία περισσότερα από ένα παιδιά, συνήθως δύο.

Όπως ανέφεραν, τόσο η Γιούλα Πιτσιάλη εκ μέρους της «Αγκαλιάς Ελπίδας», όσο και η πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ Θέμις Ανθοπούλου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν αποκλειστικό συνοδό, όπως για παράδειγμα, παιδιά με τετραπληγία, με επιληπτικές κρίσεις, χωρίς λεκτική επικοινωνία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναφέρθηκε από πλευράς υπουργείου Παιδείας ότι ο αριθμός των σχολικών συνοδών αυξήθηκε κατά 290, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τους 2.165. Αριθμοί, που όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις βουλευτών, αφορούν γενικά τα άτομα που προσλαμβάνονται αλλά δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα. Εκπρόσωποι του Υπουργείου αναφέρθηκαν σε αριθμό που μένει ως «απόθεμα» για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν συνεχώς και τα νέα αιτήματα που τίθενται ενώπιον των αρμόδιων επαρχιακών επιτροπών αξιολόγησης. Διαθέσιμοι συνοδοί υπάρχουν 90 στη Μέση Εκπαίδευση και 125 στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Σχολικές Εφορείες: Οι παρεμβάσεις, οι πιέσεις και η ανάγκη αποκλειστικής ευθύνης στο υπουργείο Παιδείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρόσληψη σχολικών συνοδών κάνουν οι Σχολικές Εφορείες, οι οποίες πραγματοποιούν συνεντεύξεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων των σχολείων, γονέων και του συνδετικού λειτουργού Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου.

Πρόκειται για διαδικασία που αρκετά συχνά τονίζεται πως δημιουργεί στρεβλώσεις και πρέπει να επανεξεταστεί.

Ενώπιον της επιτροπής Παιδείας, ο πρόεδρος των Σχολικών Εφορειών, Νίκος Μεγάλεμος ανέφερε ότι η θέση τους είναι πως αυτό το κομμάτι της επιλογής και πρόσληψης συνοδών πρέπει να την αναλάβει το υπουργείο Παιδείας.

«Η θέση μας ως Σχολικές Εφορείες είναι ξεκάθαρη. Λέμε στο Υπουργείο να πάρει αυτό τη διαδικασία. Τη δίνουν σε εμάς. Πολλές φορές καλούμαστε να αποφασίσουμε εάν κάποιος είναι κατάλληλος ή όχι», ανέφερε ο κ. Μεγάλεμος.

Ερωτηθείς από βουλευτές κατά πόσον κάποιοι τηλεφωνούν για να κάνουν παρέμβαση, ο κ. Μεγάλεμος απάντησε καταφατικά αναφέροντας πως αυτό που πρέπει να εξυπηρετείται είναι το παιδί και οι ανάγκες του και όχι οποιοσδήποτε άλλος.

Επίσης, εισήγηση έγινε όπως οι σχολικοί συνοδοί εργοδοτηθούν όλο τον χρόνο αφού τώρα δεν εργάζονται το καλοκαίρι και λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα, ούτως ώστε να υπάρχει χρόνος το καλοκαίρι να επιμορφώνονται. Λέχθηκε επίσης ότι αναβαθμίστηκε η μισθολογική τους κλίμακα από την Ε3 στην Ε5.