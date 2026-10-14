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Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα ενώ βρισκόταν εν κινήσει στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, το απόγευμα της Τετάρτης, εν μέσω της κακοκαιρίας που επηρεάζει την Κύπρο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το όχημα να έχει παραδοθεί στις φλόγες, λίγο πριν από την έξοδο της Μονής.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε μετά από πρόσκρουση του οχήματος σε κιγκλίδωμα. Ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει έγκαιρα χωρίς να τραυματιστεί.