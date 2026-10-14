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Προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται σήμερα, Τετάρτη (14/10), σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με δρόμο στην επαρχία Πάφου να καθίσταται ακατάλληλος για διέλευση λόγω υπερχείλισης ποταμού, ενώ η έντονη βροχόπτωση στο Πισσούρι και η πυκνή ομίχλη στο Παλαιχώρι περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, ο δρόμος Πέγειας – Λάρας έχει καταστεί ακατάλληλος για τη διέλευση οχημάτων, εξαιτίας υπερχείλισης ποταμού. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στην επαρχία Πάφου εκδηλώνονται κατά διαστήματα καταρρακτώδεις βροχές.

Την ίδια ώρα, έντονη βροχόπτωση σημειώνεται στην περιοχή Πισσουρίου, με αποτέλεσμα η ορατότητα στο οδικό δίκτυο να είναι περιορισμένη και οι συνθήκες οδήγησης να καθίστανται δυσκολότερες.

Μη προσβάσιμο το Φαράγγι του Άβακα λόγω υπερχείλισης του ποταμού

Το κοινό και ιδιαίτερα οι οδηγοί προτρέπονται να αποφεύγουν τη μετάβαση και την προσέγγιση της περιοχής, μέχρι νεότερης ενημέρωσης, για λόγους ασφάλειας.

Η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας τους.