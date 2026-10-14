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Η έναρξη των έντονων καιρικών φαινομένων στην Πάφο, με τις κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που για μισή περίπου ώρα έπεφταν από τις 3.00 το απόγευμα, είχαν ως πρώτη συνέπεια ένα φαινόμενο που πλέον αναμένεται με αδημονία από πολλούς σε παρόμοιες περιπτώσεις: Ο καταρράκτης στη Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα, κατέβηκε και σήμερα το απόγευμα, δημιουργώντας ένα μοναδικής καλλονής σκηνικό που απόλαυσαν τουρίστες που την ώρα της ξαφνικής έναρξης της κακοκαιρίας επισκέπτονταν την Μονή.

Ο καταρράκτης που εμφανίζεται δίπλα ακριβώς από την Εγκλείστρα του Αγίου, πέφτει με ορμή από το βουνό και καταλήγοντας με πάταγο στο αρδευτικό κανάλι που έχει δημιουργηθεί για τις καλλιέργειες του μοναστηριού, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικό και ακουστικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η αρχή της έντονης κακοκαιρίας για την οποία προειδοποίησε το Τμήμα Μετεωρολογίας, έφερε και τα πρώτα προβλήματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο δρόμος Πέγειας – Λάρας έχει καταστεί ακατάλληλος για διέλευση οχημάτων, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Οι οδηγοί καλούνται να μην επιχειρούν να διασχίσουν δρόμους όπου υπάρχει συσσώρευση νερού ή υπερχείλιση ποταμών και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα για την τροχαία κίνηση δημιουργούνται και στην περιοχή Πισσουρίου και Πέτρας του Ρωμιού από τις κατακλυσμιαίες βροχές που έπεσαν το απόγευμα