Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Επιστρατεύουν drones για να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατολίσθησης στο βουνό της Ευκάλης, στην περιοχή Σταυροβουνίου, όπου οι μεγάλες ρωγμές στο έδαφος, για τις οποίες προειδοποιούν με επιστολές τους οι μοναχοί της Ιεράς Μονής, προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια του Ησυχαστηρίου, αλλά και των εργαζομένων στο παρακείμενο λατομείο.

Όπως πληροφορείται το philenews, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν την περασμένη Τρίτη επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή, παρουσία εκπροσώπων της Μονής και ειδικών επιστημόνων. Παράλληλα, η λατομική εταιρεία Σκύρα Λίμα ανέλαβε να καλύψει το κόστος γεωτεχνικής μελέτης, την οποία θα εκπονήσουν ειδικοί από την Ελλάδα.

Μιλώντας στον philenews, αρμόδια πηγή από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης χαρακτήρισε τον κίνδυνο «σοβαρό», εξηγώντας ότι η κατολίσθηση φαίνεται να εξελίσσεται και να επεκτείνεται πέραν της λατομικής ζώνης, προς το Μετόχι της Μονής. Όπως ανέφερε, το Τμήμα δεν έχει ακόμη εξετάσει τα αίτια του φαινομένου, καθώς η αρμοδιότητα για τα ενεργά λατομεία ανήκει στην Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων.

Από την τελευταία επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ενεργή κατολίσθηση, «λόγω αστάθειας των κορημάτων που βρίσκονται πάνω από το συμπαγές πέτρωμα». Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας, κ. Μιχαήλ, οι εργασίες έχουν σταματήσει στο επηρεαζόμενο τμήμα του λατομείου, συνεχίζονται όμως σε άλλα σημεία, τα οποία, όπως εξήγησε, δεν επηρεάζονται.

Ενστάσεις για το Ησυχαστήριο

Πάντως, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων είχε αρχικά εκφράσει σοβαρές ενστάσεις για την ανέγερση του Ησυχαστηρίου, λόγω της γειτνίασής του με το λατομείο και των ζητημάτων ασφαλείας που προέκυπταν.

Στη συνέχεια, ωστόσο, έπειτα από συζητήσεις, διαφοροποιήθηκε η θέση της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη θα γινόταν με ευθύνη της Μονής.

Αρμόδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι στην περιοχή έγιναν εκσκαφές και επιχωματώσεις, ενώ δεν αποκλείεται η διαχείριση των όμβριων υδάτων να μην ήταν η ενδεδειγμένη, επιδεινώνοντας ενδεχομένως την αστάθεια του εδάφους. Ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της κατολίσθησης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Τι υποστηρίζει η εταιρεία

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Σκύρα Λίμα, Ιάκωβος Στεφάνου, ανέφερε στον «Φ» ότι οι μετακινήσεις του εδάφους είναι γνωστές εδώ και 30-35 χρόνια. Υποστήριξε δε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους εργαζομένους στο λατομείο.

Ο κ. Στεφάνου επικαλέστηκε επίσης γεωτεχνική μελέτη του 2019, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε υποδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων αποκατάστασης και σε τεμάχιο της Μονής. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι μοναχοί δεν είχαν συναινέσει στις παρεμβάσεις αυτές.

Όσον αφορά τη νέα μελέτη, εξήγησε ότι θα γίνουν γεωτρήσεις για να εντοπιστεί η επιφάνεια ολίσθησης, καθώς και ορθοφωτογραφική αποτύπωση με drones, ώστε να παρακολουθούνται οι μετακινήσεις του εδάφους και να προταθούν μέτρα αποκατάστασης.

Ζητούν αναστολή εργασιών οι Οικολόγοι

Στο μεταξύ, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητά να εξεταστεί η προσωρινή αναστολή των λατομικών εργασιών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, καθώς και να μην εγκριθεί οποιαδήποτε επέκταση της λατομικής δραστηριότητας προτού διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.

«Εάν ο χώρος του Ησυχαστηρίου θεωρείται επικίνδυνος λόγω των ρωγμών και της αστάθειας του εδάφους, έχει αξιολογηθεί επαρκώς η ασφάλεια των εργαζομένων στο λατομείο που βρίσκεται χαμηλότερα;», διερωτάται η συντονίστρια της θεματικής Περιβάλλοντος, Σταυρούλα Δμητρίου.

Η επέκταση

Υπενθυμίζεται ότι το philenews είχε αναδείξει από τον περασμένο Ιούνιο τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων του Κόρνου και των Πυργών για την προτεινόμενη επέκταση του λατομείου Σκύρα Λίμα προς το δάσος Σταυροβουνίου. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κόρνου – Πυργών είχε προειδοποιήσει τότε, μεταξύ άλλων, για κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για το βουνό της Ευκάλης, τα Μετόχια της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου και το γειτονικό στρατόπεδο Καταδρομών.

Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει η Ομάδα Πρωτοβουλίας, η εταιρεία σχεδίαζε επέκταση του λατομείου κατά 69.300 τετραγωνικά μέτρα προς την πλευρά του στρατοπέδου Καταδρομών, με την απόσταση από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις να περιορίζεται, όπως υποστήριζε, στα 100 μέτρα.

Από την πλευρά της, η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει τότε την πρόθεσή της για επέκταση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ακόμη υποβληθεί επίσημη αίτηση. Ο διευθυντής της, Ιάκωβος Στεφάνου, είχε επικαλεστεί την ανάγκη διασφάλισης επαρκών αποθεμάτων λατομικών υλικών, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη μη επέκταση θα μπορούσε να δημιουργήσει ελλείψεις και να αυξήσει το κόστος των κατασκευών.