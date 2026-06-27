Εκδήλωση πραγματοποιεί η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κόρνου – Πυργών στην είσοδο του λατομείου Σκύρα Λίμα Λτδ την προσεχή Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 6:45μ.μ. με σκοπό τη διαμαρτυρία κατά της προτιθέμενης επέκτασης του συγκεκριμένου λατομείου.

Η εκδήλωση θα συνδυαστεί με πεζοπορία περίπου δύο χιλιομέτρων και οι διοργανωτές καλούν του πολίτες να γνωρίσουν το δάσος το οποίο, όπως αναφέρουν, κινδυνεύει. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας υποστηρίζει, πως από τη λειτουργία του λατομείου απειλείται το δάσος, ενώ τίθεται σε κίνδυνο και το στρατόπεδο Καταδρομέων ενώ απειλείται και το βουνό της Ευκάλης καθώς και τα μετόχια της ιεράς μονής Σταυροβουνίου.

Η εταιρεία, διά του διευθυντή της Ιάκωβου Στεφάνου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, ανέφερε, πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σκύρα Λίμα, η οποία όντως επιθυμεί επέκταση των δραστηριοτήτων της, αλλά άπτεται και του θέματος των αποθεμάτων σε πρώτες ύλες. Όπως είπε, η κυβέρνηση προφανώς διαπιστώνοντας πως τυχόν μη επέκταση του λατομείου θα δημιουργούσε ελλείψεις και ίσως καθίστατο και υποχρεωτική η εισαγωγή υλικών πολλαπλασιάζοντας το κόστος στις κατασκευές, εξετάζει το ενδεχόμενο της επέκτασης, αν και όπως διευκρίνισε δεν έχει ακόμη υποβληθεί σχετική αίτηση. «Αναγνωρίζουμε ότι ένα οποιοδήποτε λατομείο προκαλεί κάποια όχληση αλλά όταν εξετάζονται αιτήματα επέκτασης οπουδήποτε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι παράγοντες», είπε ο κ. Στεφάνου.

Πάντως, η Ομάδα Πρωτοβουλίας απέστειλε και επιστολή προς τα κόμματα εκφράζοντας την ανησυχία καθώς και την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο επέκτασης της λατομικής ζώνης εντός του δάσους Σταυροβουνίου.

Όπως υποστηρίζει η Ομάδα Πρωτοβουλίας, πρόθεση της εταιρείας (όπως αυτή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης) είναι η επέκταση του λατομείου κατά 69.300 τετραγωνικά μέτρα προς την πλευρά του στρατοπέδου των Καταδρομέων. Σημειώνουν δε, πως αυτό προκύπτει από τη σχετική μελέτη της εταιρείας (ΜΕΕΠ), με βάση την οποία τα νέα σύνορα του λατομείου θα έχουν απόσταση 100 μέτρων από το στρατόπεδο Καταδρομέων.

Στην επιστολή αναφέρεται, πως η εταιρεία Σκύρα Λίμα Λτδ, η οποία διατηρεί λατομείο στην περιοχή, εξέφρασε την πρόθεσή της να επεκτείνει τις εργασίες της στο παραπλήσιο δάσος και στο βουνό της Ευκάλης στην κοινότητα Πυργών της επαρχίας Λάρνακας.

«Εξ όσων γνωρίζουμε», προστίθεται στην επιστολή, «η εταιρεία δεν έχει ακόμα υποβάλει επίσημα σχετικό αίτημα προς το αρμόδιο κρατικό Τμήμα. Όμως, ανέθεσε σε ιδιώτες μελετητές να εκπονήσουν Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (MEEΠ) πιθανής, μεγάλης επέκτασης του υφιστάμενου λατομείο», αναφέρεται στην επιστολή.

Σύμφωνα πάντα με την επιστολή, στις 03/03/2026 η εταιρεία κάλεσε το κοινό σε δημόσια διαβούλευση της εν λόγω ΜΕΕΠ, στο Δημοτικό Σχολείο Πυργών και κατά τη διάρκειά της, προκλήθηκε δυσαρέσκεια σφοδρή αντίδραση των παρευρισκόμενων κατοίκων του Κόρνου και των Πυργών. Κι αυτό επειδή, αντί να παρουσιαστούν οι περιβαλλοντικές και οι κοινωνικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου, οι μελετητές αρκέστηκαν σε ανάλυση της μεθοδολογίας την οποία θα ακολουθήσουν, τις μετρήσεις που διενεργήσουν (δεν ορίστηκε ο χρόνος), ενώ ελλιπής ήταν περιγραφή του υφιστάμενου χώρου και των παραπλήσιων υφιστάμενων αναπτύξεων.

Στην επιστολή αναφέρεται, επίσης, πως υπάρχει ότι ένα ακόμη έργο έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη βεβαρημένη περιοχή και μάλιστα με διαδικασίες αδιαφανείς και πιθανώς μη νόμιμες.

Η Ομάδα παρατηρεί, πως η περιοχή Σταυροβουνίου που γειτνιάζει με τις κοινότητες Κόρνου και Πυργών, είναι μία από τις πιο όμορφες περιοχές του νησιού, εξ ου και έχει οριστεί ως «Ζώνη Εξαιρετικής Φυσικής Καλλονής». Παράλληλα, αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους πνεύμονες πρασίνου της επαρχίας Λάρνακας και φιλοξενεί το αρχαιότερο μοναστήρι της Κύπρου, αυτό του Σταυροβουνίου.

Εκεί, όπως αναφέρεται στην επιστολή, υπάρχουν δύο μεγάλα στρατόπεδα Καταδρομέων, ένας δημόσιος εκδρομικός χώρος, μια σημαντική ζώνη προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας, ενταγμένη στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 (Eιδική Ζώνη Διατήρησης δάσους Σταυροβουνίου και Ζώνη Ειδικής Προστασίας Ποταμού Παναγίας Στάζουσας), ένας πλούσιος υπόγειος υδροφορέας (συχνά χρησιμοποιείται σε περιόδους λειψυδρίας από το κράτος) και δύο γοργά αναπτυσσόμενες κοινότητες (την κοινότητα Πυργών και το δημοτικό διαμέρισμα Κόρνου του Δήμου Λευκάρων) με συνολικό πληθυσμό πέραν των 3.000 κατοίκων.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει η επιστολή, στην ίδια περιοχή έχουν αδειοδοτηθεί (πάντα με παρεκκλίσεις αφού η νομοθεσία και οι κανονισμοί δεν το επέτρεπαν) μεγάλες αναπτύξεις που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία, απειλούν την ασφάλεια των κατοίκων, των μοναχών και των στρατιωτών και υποβαθμίζουν συστηματικά την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Στην επιστολή υποστηρίζεται, επίσης, πως αναπτύξεις της εταιρείας Σκύρα Λίμα Λτδ εδώ και χρόνια μολύνουν και υποβαθμίζουν τον χώρο που διαβίωσης κατοίκων με σκόνη, θόρυβο, οπτική ρύπανση, ρύπανση των νερών σε ποτάμια, εκρίζωση δέντρων, καταστροφή του οδικού δικτύου κ.ά.

Καταγράφεται, επίσης, πως αμέσως μετά τον πόλεμο του 1974, η Σκύρα Λίμα Λτδ απόκτησε λατομικά δικαιώματα εντός του δάσους Σταυροβουνίου και στη συνέχεια το λατομείο επεκτάθηκε προκαλώντας μη αναστρέψιμη καταστροφή στο δάσος αυτό. Λειτουργεί έως σήμερα.

Θέμα αυτάρκειας της χώρας σε λατομικά υλικά, επικαλείται η εταιρεία

Η εταιρεία, διά του διευθυντή της Ιάκωβου Στεφάνου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, ανέφερε, πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σκύρα Λίμα, η οποία όντως επιθυμεί επέκταση των δραστηριοτήτων της, αλλά άπτεται και του θέματος των αποθεμάτων σε πρώτες ύλες. Όπως είπε, η κυβέρνηση προφανώς διαπιστώνοντας πως τυχόν μη επέκταση του λατομείου θα δημιουργούσε ελλείψεις και ίσως καθίστατο και υποχρεωτική η εισαγωγή υλικών πολλαπλασιάζοντας το κόστος στις κατασκευές, εξετάζει το ενδεχόμενο της επέκτασης, αν και όπως διευκρίνισε δεν έχει ακόμη υποβληθεί σχετική αίτηση. «Αναγνωρίζουμε ότι ένα οποιοδήποτε λατομείο προκαλεί κάποια όχληση αλλά όταν εξετάζονται αιτήματα επέκτασης οπουδήποτε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όλοι οι παράγοντες», είπε ο κ. Στεφάνου.

Η εταιρεία αναφέρει ότι κατανοεί μεν κάποιες αντιδράσεις, αλλά παράλληλα παρατηρεί, πως όταν δραστηριοποιήθηκε εκεί το 1960, ούτε στρατόπεδα λειτουργούσαν, ούτε και οικιστική περιοχή υπήρχε πλησίον, αν και όπως παρατηρεί και τώρα, ακόμη και αν εγκριθεί επέκταση της δραστηριότητας του λατομείου, τα σπίτια θα είναι σε αρκετά μακρινή απόσταση. Δεν υπήρχε καν ο αυτοκινητόδρομος, είπε ο κ. Στεφάνου. Σχετικά με τα στρατόπεδα, είπε πως η σημερινή απόσταση δεν θα σμικρυνθεί.

Υπέδειξε, επίσης, πως μετά το 1974 τα υλικά της εταιρείας από τη συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιήθηκαν για την ανοικοδόμηση της χώρας, με δεδομένο ότι τα περισσότερα λατομεία βρίσκονταν στον Πενταδάκτυλο. Κτίστηκαν συνοικισμοί, νοσοκομεία και γενικά υλοποιήθηκαν μεγάλα έργα, πρόσθεσε ο διευθυντής της εταιρείας. «Επαναλαμβάνω πως εγείρεται και θέμα αυτάρκειας της χώρας σε λατομικά υλικά, κάτι το οποίο αφορά και την ίδια την Πολιτεία», πρόσθεσε.

Περαιτέρω απέδωσε τις αντιδράσεις σε μικρή μερίδα κατοίκων οι οποίοι, όπως είπε, επικαλούνται κάποιες πιθανές επιπτώσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους. Παρατήρησε δε, πως στην περιοχή εργοδοτούνται από την εταιρεία 50 οικογένειες και άλλοι τόσοι εργοδοτούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας.

«Αν τελικά δεν εγκριθεί η επέκταση πρέπει και οι υπάλληλοι αυτοί της εταιρείας να εξετάσουν κατά πόσον θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται και αν ο πιθανός νέο χώρος τους βολεύει», είπε.

Σχετικά με την αναφορά σε επέκταση 69.000τ.μ. ο κ. Στεφάνου παρατήρησε, πως θεωρητικά θα μπορούσαν να ληφθούν 25-30 εκατομμύρια τόνοι υλικού, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία δοθεί άδεια σε οποιαδήποτε άλλη παρθένα περιοχή, τότε το υλικό που θα ληφθεί από 69.000τ.μ. θα είναι πολύ λιγότερο, οπόταν και περιβαλλοντικά είναι πιο ωφέλιμο αν επεκταθούν οι εργασίες του υφιστάμενου λατομείου.