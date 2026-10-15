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Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα που κατέγραψε το WeeDRIVE στη Λεμεσό, η πρώτη εφαρμογή που προσφέρει υπηρεσία μετακινήσεων αποκλειστικά για έφηβους ηλικίας 12 μέχρι 18 χρονών. Το θέμα τέθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών έπειτα από εισήγηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπου Πετρίδη, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο επέκτασής του σε άλλες πόλεις ως μέσο άμβλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος. Ωστόσο, παρά το έντονο ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε, παραμένει θολό το τοπίο γύρω από την προοπτική του, λόγω οικονομικών ζητημάτων και νομοθετικού κενού. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ξεκίνησε τη λειτουργία του, σε πιλοτική φάση, στις 5 Οκτωβρίου του 2025 και θα διαρκέσει μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2027.

Η Μαρία Καμαριάνη, επιστημονική υπεύθυνη του έργου «WeeDrive», παρουσιάζοντας ενώπιον των βουλευτών τα στοιχεία του πρώτου χρόνου εφαρμογής του, ανέφερε πως κατά το σχολικό έτος 2025-2026 καταγράφηκαν 456 έφηβοι χρήστες και χρησιμοποιήθηκαν συνολικά έξι λεωφορεία. Φέτος, μόνο τον Σεπτέμβριο, ο αριθμός αυτός σχεδόν τριπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 1224 εφήβους. Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με την κ. Καμαριάνη, ξεφεύγει από τα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να αδυνατεί να εξυπηρετήσει όλους τους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, όπως ανέφερε, η υπηρεσία χρησιμοποιείται τόσο από αγόρια, όσο και από κορίτσια, ενώ κόντρα στις προβλέψεις των ειδικών, καταγράφηκε πως το 84% των χρηστών είναι Κύπριοι, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για μια τέτοια υπηρεσία. Παράλληλα, καταγράφηκε πως ο χρόνος που κέρδισαν οι γονείς από την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στις 78 ημέρες, ενώ έχουν αφαιρεθεί από τους δρόμους 3000 μετακινήσεις με αυτοκίνητο. Διευκρίνισε, επίσης, πως οι διαδρομές αλλάζουν καθημερινά με βάση τη ζήτηση.

Η κ. Καμαριάνη ανέφερε επίσης ότι πραγματοποιήθηκε τεχνοκρατική άσκηση με σενάριο κόστους, το οποίο κατέδειξε πως με δύο εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και 22 μικρά λεωφορεία, η υπηρεσία θα μπορεί να εκπληρώνει 1000 μετακινήσεις εφήβων την ημέρα ή 250.000 μετακινήσεις τον χρόνο, από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνη, για 7 ώρες την ημέρα.

«Υπάρχει πολιτική βούληση», λέει το Υπουργείο Μεταφορών

Ο προϊστάμενος Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών του αρμόδιου Υπουργείου, Ανδρέας Νικηφόρου, ανέφερε πως το WeeDRIVE είναι αδιαμφισβήτητα ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Αποκάλυψε, μάλιστα, πως ιδιωτική εταιρεία στη Λευκωσία αιτήθηκε να κάνει κάτι παρόμοιο. Στη συνέχεια, εξήγησε πως το 2027 δεν σταματά το πρόγραμμα, απλά «δεν θα είναι βιώσιμο γιατί τελειώνει η υφιστάμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Διευκρίνισε πως οι σημερινές τιμές για τους χρήστες κυμαίνονται μεταξύ €3 και €9 ανά διαδρομή, ωστόσο, μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, και λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο των ακυρώσεων, το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει περίπου στα €16.

Ο κ. Νικηφόρου αναφέρθηκε στο νομοθετικό ζήτημα που αφορά τις έκτακτες διαδρομές, τα τουριστικά λεωφορεία, τις μαθητικές γραμμές και τα ταξί. Ήδη, σημείωσε, το υπουργείο ξεκίνησε διαδικασίες για να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν τις συμβάσεις για τη μεταφορά ανηλίκων, οι οποίες προϋποθέτουν συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων που μπορεί να εκτελέσει η ανάδοχος εταιρεία. «Υπάρχει πολιτική πρόθεση να στηριχθεί η προσπάθεια, ωστόσο πρέπει να γίνουν οι σωστές διαδικασίες», τόνισε.

Θέλουν λύσεις ΕΜΕΛ και Δήμος Λεμεσός

Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (ΕΜΕΛ), δήλωσε ότι η Λεμεσός, κυρίως το απόγευμα, βρίσκεται στα όρια βραχυκυκλώματος. Τόνισε πως πάνω από 250.000 μετακινήσεις την ημέρα γίνονται για τα φροντιστήρια των μαθητών. «Το WeeDRIVΕ μπορεί να δώσει πραγματική και όχι θεωρητική λύση στο πρόβλημα. Πέτυχε πιο γρηγορά απ’ ότι αναμενόταν και τώρα έχει φτάσει στα όριά του και πρέπει να βρεθεί αυτό που εμποδίζει την ανάπτυξή του», είπε και εισηγήθηκε την επικαιροποίηση του πλαισίου συγκοινωνιών για να αρθεί το νομοθετικό κενό. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Δήμου Λεμεσού, χαρακτήρισε πετυχημένη την υπηρεσία του WeeDrive, διαβεβαιώνοντας πως ο Δήμος στηρίζει το πρόγραμμα και θέλει να συνεχίσει».

Τι ακριβώς είναι το WeeDRIVE

H εφαρμογή WeeDRIVE, μέσω mini-buses 17 θέσεων, προσφέρει στους εφήβους την ελευθερία να μετακινούνται με ασφάλεια στις απογευματινές και σαββατιάτικες τους δραστηριότητες.

Η εφαρμογή εξυπηρετεί περιοχές της Λεμεσού και συγκεκριμένα: Άγιο Τύχωνα, Μουταγιάκκα, Γερμασόγεια, Άγιο Αθανάσιο, Μέσα Γειτονιά, Κέντρο Λεμεσού, Κάτω και Πάνω Πολεμίδια. Οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 2:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. και το Σάββατο από τις 9:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ., εκτός δημόσιων αργιών.

Με λίγα βήματα, οι γονείς κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους, δημιουργούν έναν οικογενειακό λογαριασμό και καταχωρούν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων των παιδιών τους.

Στη συνέχεια, προγραμματίζουν τις διαδρομές και το έξυπνο σύστημα της εφαρμογής, σχεδιάζει δυναμικά τις πιο αποδοτικές διαδρομές.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει παραλαβή και παράδοση από πόρτα σε πόρτα, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, καθώς και άμεσες ειδοποιήσεις για κάθε διαδρομή, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται τα παιδιά τους. Τα mini-buses είναι καθαρά, ασφαλή, πλήρως προσβάσιμα σε αμαξίδια και στελεχωμένα με επαγγελματίες οδηγούς, ελεγμένους και ειδικά εκπαιδευμένους για τη μεταφορά παιδιών.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να προσθέτουν πιστώσεις στο οικογενειακό τους πορτοφόλι και να προγραμματίζουν διαδρομές το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας, προσφέροντας ευελιξία και απόλυτο έλεγχο.