Τη νέα υπηρεσία WeeDRIVE, την πρώτη οργανωμένη λύση μεταφοράς για εφήβους 12–18 ετών στην Κύπρο, παρουσίασε την Παρασκευή ο Δήμος Λεμεσού. Η υπηρεσία στοχεύει να κάνει τις καθημερινές μετακινήσεις για τις απογευματινές και σαββατιάτικες δραστηριότητές τους πιο ασφαλείς, πιο εύκολες και πιο βιώσιμες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφίχθηκαν στον χώρο της εκδήλωσης με ένα από τα λεωφορεία του WeeDRIVE, στέλνοντας σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης και στήριξης της πόλης στη νέα αυτή υπηρεσία βιώσιμης κινητικότητας.

Σε χαιρετισμό του, ο κ. Αρμεύτης υπογράμμισε ότι η υπηρεσία WeeDRIVE αποτελεί «ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της Λεμεσού για να γίνει μια πραγματικά κλιματικά ουδέτερη, έξυπνη και ανθρώπινη πόλη». Τόνισε ότι, ως Mission City, ο Δήμος Λεμεσού υλοποιεί λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο βιώσιμη, μέσα από συνεργασίες, ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετοχικές διαδικασίες.

«Η Λεμεσός συνεχίζει να πρωτοπορεί με λύσεις, με συνεργασίες, όχι με θεωρίες. Με πράξεις που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την εφαρμογή παρουσίασε η καθηγήτρια Μαρία Καμαριάνη, η οποία εξήγησε τον ρόλο της εφαρμογής ως εργαλείου διευκόλυνσης της καθημερινότητας των γονέων και ενίσχυσης της αυτονομίας των εφήβων, με έμφαση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Από πλευράς του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΕΛ, Γιώργος Κυριάκου, χαρακτήρισε την υπηρεσία «ένα πραγματικά καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο συνυπάρχει και συμπληρώνει τις παραδοσιακές αστικές συγκοινωνίες. Είναι ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, χτίζοντας τις ανάλογες υποδομές και υιοθετώντας σύγχρονες λύσεις κινητικότητας», επεσήμανε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ήδη με τα πρώτα 5 mini-buses εξυπηρετούνται περίπου 100 παιδιά στη Λεμεσό, ενώ με την άφιξη ακόμη 4 οχημάτων η δυναμικότητα της υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθει στα 200–250 παιδιά.

Η υπηρεσία προσφέρει παραλαβή και παράδοση από πόρτα σε πόρτα, παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, αποστέλλει άμεσες ειδοποιήσεις στους γονείς για κάθε στάδιο της διαδρομής και εξασφαλίζει έγκαιρη, οργανωμένη και χωρίς άγχος μετακίνηση προς απογευματινές και σαββατιάτικες δραστηριότητες.

Με λίγα βήματα, οι γονείς κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό, δημιουργούν οικογενειακό λογαριασμό και καταχωρίζουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων των παιδιών, προγραμματίζουν τις διαδρομές (μέχρι τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας) και φορτίζουν με πιστώσεις το οικογενειακό «πορτοφόλι» και διαχειρίζονται πλήρως τη χρήση της υπηρεσίας.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής και η λειτουργία της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου metaCCAZE, σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού, την ΕΜΕΛ, το MaaSLab, το Oxygen for Democracy (Oxygono) και τη NextBike.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία WeeDRIVE, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα weedrive.app, να κατεβάσουν την εφαρμογή και να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους ασφαλή, άνετη και οργανωμένη μετακίνηση.

ΚΥΠΕ