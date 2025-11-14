Από τον Οκτώβριο είναι διαθέσιμο το WeeDRIVE, η έξυπνη εφαρμογή που επιτρέπει στους εφήβους στη Λεμεσό να μετακινούνται στις απογευματινές και σαββατιάτικες δραστηριότητές τους, ενώ οι γονείς τους μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις διαδρομές τους, οι οποίες γίνονται από πόρτα σε πόρτα.

Το philenews επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη ο οποίος μας ανέφερε ότι η εφαρμογή WeeDRIVE είναι διαθέσιμη για τους πολίτες της Λεμεσού από τις 6 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής, εξυπηρετούνται 100 παιδιά με 5 μικρά λεωφορεία, ενώ από τον Δεκέμβριο και την προμήθεια ακόμη 4 μικρών λεωφορείων, θα εξυπηρετούνται γύρω στα 250 παιδιά.

Στόχος του όλου εγχειρήματος, σύμφωνα με τον κ. Αρμεύτη, είναι η μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό, καθώς επίσης και η εξυπηρέτηση των οικογενειών από τις απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών τους.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό τους και να δημιουργήσουν έναν οικογενειακό λογαριασμό. Εκεί, καταχωρούν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων των παιδιών τους, ενώ στη συνέχεια προγραμματίζουν τις διαδρομές μέσω του συστήματος εφαρμογής.

Η υπηρεσία weeDRIVE περιλαμβάνει:

Παραλαβή και παράδοση από πόρτα σε πόρτα

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS

Άμεσες ειδοποιήσεις για κάθε διαδρομή

Ο Δήμαρχος Λεμεσού μιλώντας στο philenews, σχολίασε αναφορικά με την καινοτόμα εφαρμογή. «To WeeDRIVE είναι διαθέσιμο στους πολίτες της Λεμεσού από τις 6 Οκτωβρίου 2025. Για την ανάπτυξη αυτής της νέας υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε μια σειρά εργαστηρίων με γονείς και εφήβους από τον Δεκέμβριο 2024 μέχρι και τον Μάρτιο 2025, έτσι ώστε να συζητηθούν οι ανάγκες και οι ανησυχίες τους.

Το καλοκαίρι του 2025 ξεκίνησαν σε πιλοτική βάση οι διαδρομές με περιορισμένους χρήστες, έτσι ώστε να δοκιμαστεί η υπηρεσία και η τεχνολογία της εφαρμογής. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας και της τεχνολογίας, ξεκίνησε από τις αρχές του 2024, με την έναρξη του ευρωπαϊκού έργου metaCCAZE το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τοπικοί εταίροι στο έργο είναι ο Δήμος Λεμεσού, η ΕΜΕΛ, το MaaSLab, η ΝΕΧΤΒΙΚΕ και το Οξυγόνο».

Εξηγώντας πώς προέκυψε αυτή η σκέψη και υλοποίηση, ο δήμαρχος Λεμεσού ανέφερε ότι στόχος είναι η Λεμεσός ως Mission City, να εφαρμόσει λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλουν στην επίτευξη των δεσμεύσεων του Κλιματικού Συμβολαίου.

«Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από συζητήσεις του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού με τον οργανισμό MassSLab, κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Την περίοδο εκείνη, τα διαδικτυακά απογευματινά μαθήματα οδήγησαν σε σημαντική μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Με αυτή τη διαπίστωση, ο οργανισμός MassSLab ως ειδικοί σε θέματα κινητικότητας, πρότειναν την δημιουργία υπηρεσίας μεταφορών κατά παραγγελία – (on demand service) για τις μετακινήσεις των μαθητών στις απογευματινές τους δραστηριότητες προωθώντας με αυτό το τρόπο τη βιώσιμη κινητικότητα στη πόλη» εξήγησε.

Η ιδέα αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον οργανισμό maaSLab και προτάθηκε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πρότασης metaCAZZE η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο εταιρικό σχήμα της Λεμεσού συμμετέχουν πέραν του Δήμου Λεμεσού και του MaaSLab, η ΕΜΕΛ, Next Bike και το Oxygono. Ο κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος για μία συγκεκριμένη λύση, ενώ οι υπόλοιποι οργανισμοί παρέχουν υποστήριξη.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού για την εφαρμογή weeDRIVE, οι γονείς κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους, δημιουργούν έναν οικογενειακό λογαριασμό και καταχωρούν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων των παιδιών τους. Στη συνέχεια, προγραμματίζουν τις διαδρομές και το έξυπνο σύστημα της εφαρμογής, σχεδιάζει δυναμικά τις πιο αποδοτικές διαδρομές, εξασφαλίζοντας ομαλή και έγκαιρη και χωρίς άγχος μεταφορά.

Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία περιλαμβάνει παραλαβή και παράδοση από πόρτα σε πόρτα, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, καθώς και άμεσες ειδοποιήσεις για κάθε διαδρομή, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται τα παιδιά τους.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να προσθέτουν πιστώσεις στο οικογενειακό τους πορτοφόλι και να προγραμματίζουν διαδρομές το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας, προσφέροντας ευελιξία και απόλυτο έλεγχο.

Ποιες περιοχές εξυπηρετούνται

Οι περιοχές που καλύπτονται μέσω της εφαρμογής είναι:

Άγιος Τύχωνας

Μουταγιάκκα

Γερμασόγεια

Άγιος Αθανάσιος

Μέσα Γειτονιά

Κέντρο Λεμεσού

Κάτω και Πάνω Πολεμίδια

Ωστόσο, η υπηρεσία αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της Λεμεσού το 2026.

Οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 2:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. και το Σάββατο από τις 9:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ., εκτός δημόσιων αργιών.