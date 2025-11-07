Μια καινοτόμα εφαρμογή στη Λεμεσό, έρχεται να βοηθήσει τους γονείς και να προσφέρει ασφαλείς και έξυπνες μετακινήσεις αποκλειστικά για εφήβους, 12 μέχρι 18 χρονών.

Πρόκειται για την εφαρμογή WeeDRIVE, η οποία μέσω mini-buses 17 θέσεων, προσφέρει στους εφήβους την ελευθερία να μετακινούνται με υπευθυνότητα και στους γονείς την ηρεμία ότι τα παιδιά τους φτάνουν έγκαιρα και με ασφάλεια στις απογευματινές και Σαββατιάτικες τους δραστηριότητες.

Οι γονείς κατεβάζουν την εφαρμογή στο κινητό τους, δημιουργούν έναν οικογενειακό λογαριασμό και καταχωρούν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των απογευματινών δραστηριοτήτων των παιδιών τους. Στη συνέχεια, προγραμματίζουν τις διαδρομές και το έξυπνο σύστημα της εφαρμογής, σχεδιάζει τις πιο αποδοτικές διαδρομές, εξασφαλίζοντας ομαλή και έγκαιρη και χωρίς άγχος μεταφορά.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει παραλαβή και παράδοση από πόρτα σε πόρτα, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS, καθώς και άμεσες ειδοποιήσεις για κάθε διαδρομή, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται τα παιδιά τους.

Το WeeDRIVE εξυπηρετεί περιοχές της Λεμεσού και συγκεκριμένα: Άγιο Τύχωνα, Μουταγιάκκα, Γερμασόγεια, Άγιο Αθανάσιο, Μέσα Γειτονιά, Κέντρο Λεμεσού, Κάτω και Πάνω Πολεμίδια.

Οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά από τις 2:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. και το Σάββατο από τις 9:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ., εκτός δημόσιων αργιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να γνωρίσετε την υπηρεσία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: weedrive.app, κατεβάστε την εφαρμογή και εξασφαλίστε στα παιδιά σας ασφαλή και άνετη μετακίνηση.