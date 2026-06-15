«Ο Βασιλιάς του Ανάποδου Κόσμου», ένας κύκλος μελοποιημένων ποιημάτων του Γιώργου Καλοζώη σε μουσική της Μαρίας Ζαννέτου, θα παρουσιαστεί στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ποίηση του Γιώργου Καλοζώη, η οποία έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και παρουσιαστεί σε διεθνείς ανθολογίες και λογοτεχνικά περιοδικά, αποτελεί τον πυρήνα του έργου. Μέσα από τα ποιήματα του «Βασιλιά του Ανάποδου Κόσμου» ξεδιπλώνεται μια ποιητική διαδρομή που ξεκινά από τη γλώσσα και την παιδική ηλικία, συναντά τον έρωτα και τον τόπο και ολοκληρώνεται συμβολικά «προς το φως».

Ο ποιητής έχει τιμηθεί επανειλημμένα για το έργο του, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης κυπριακής ποίησης.

Η μουσική της Μαρίας Ζαννέτου προσεγγίζει τα ποιήματα με λυρισμό και εσωτερικότητα, διατηρώντας τη δύναμη και τη μουσικότητα του λόγου. Μέσα από ρέουσες μελωδικές γραμμές, επαναληπτικά μοτίβα και μεταβαλλόμενη αρμονική γλώσσα, δημιουργεί ένα ηχητικό τοπίο που συνοδεύει τη συναισθηματική πορεία των ποιημάτων και ενισχύει τη θεατρικότητα της παράστασης.

Έργα από τον κύκλο «Ο Βασιλιάς του Ανάποδου Κόσμου» έχουν παρουσιαστεί σε συναυλίες και φεστιβάλ σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και έχουν διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς σύνθεσης.

Η παράσταση αποτελεί μια πολυδιάστατη σκηνική σύνθεση που συνδυάζει ποίηση, μουσική και θεατρική δράση, δημιουργώντας μια ενιαία καλλιτεχνική εμπειρία. Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Ειρήνη Ανδρέου, η οποία αναδεικνύει τις διαφορετικές πτυχές του έργου και ενοποιεί τον λόγο, τη μουσική και τη σκηνική δράση σε ένα συνεκτικό σύνολο.

Η φωνή και το πιάνο αποτελούν τα μοναδικά μουσικά και αφηγηματικά μέσα της παράστασης, μέσα από τα οποία η Παυλίνα Κωνσταντοπούλου και ο Ράμι Σαριεντίν συνδιαμορφώνουν επί σκηνής τον ηχητικό κόσμο του έργου, μεταφέρουν τον ποιητικό λόγο με εκφραστικότητα και θεατρική ευαισθησία και αναδεικνύουν τη δραματουργική του ταυτότητα.

Η παραγωγή εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και αποσκοπεί στην προβολή της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω της τέχνης.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου στο Fairtree Atterbury Theatre, στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής.

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