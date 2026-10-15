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«Πολιτικοί αρχηγοί απευθύνονται σε κάποιους και τους λένε, πως «αν πολλαπλασιάσετε την ανάρτησή μου, θα σας προικοδοτήσω».

Την πιο πάνω βόμβα η οποία παραπέμπει σε πάρε δώσε πολιτικών με τρίτους, έριξε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού κατά τη διάρκεια συζήτησης δύο προτάσεων νόμου του ΑΚΕΛ και του επικεφαλής του Άλματος Οδυσσέα Μιχαηλίδη, οι οποίες αφορούν ποινικά αδικήματα πολιτών που προχωρούν σε αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου την ημέρα των εκλογών.

Η συνεννόηση του όποιου πολιτικού με τρίτους γίνεται προφανώς επειδή την ημέρα των εκλογών ο ίδιος δεν δικαιούται να καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν συγκεκριμένο κόμμα ή υποψηφίους.

Ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε επίσης τρομοκρατία τα τηλεφωνήματα που δέχτηκαν πολίτες από το Αρχηγείο Αστυνομίας να προσέλθουν για κατάθεση για υπό εξέταση ποινικά αδικήματα εις βάρος τους σχετικά με αναρτήσεις που έκαναν την ημέρα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών.

Εισάγοντας τις προτάσεις νόμου ο κ. Δαμιανού ανέφερε πως «τις τελευταίες βδομάδες γίναμε κοινωνοί μιας περίεργης διαδικασίας η οποία στηρίχθηκε σε μια απηρχαιωμένη πρόνοια του εκλογικού νόμου, με αποτέλεσμα να καλούνται πολίτες στο Αρχηγείο Αστυνομίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο διερεύνησης ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων σχετικά με αναρτήσεις τους πριν ή κατά την ημερομηνίας διεξαγωγής των τελευταίων βουλευτικών εκλογών».

«Βεβαίως», συνέχισε, «οι πολίτες πρέπει να σέβονται τις νομοθεσίες αλλά δεδομένης της ενέργειας αυτής πρέπει να επικρατεί και η λογική και όχι να γίνεται επίκληση προνοιών οι οποίες είναι έξω τις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας».

Με βάση τα δεδομένα αυτά καταθέσαμε πρόταση νόμου, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών.

Εξήγησε επίσης, πως η πρόταση του ΑΚΕΛ διαχωρίζει τα δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα από τους πολίτες και αποποινικοποιεί τη ρύθμιση του υφιστάμενου άρθρου με την επιβολή διοικητικού προστίμου μέχρι €5.000.

Ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναπτύσσοντας το σκεπτικό της δικής του πρότασης εξέφρασε την έκπληξή του για τη διαδικασία δίωξης πολιτών όταν μάλιστα τις μέρες των εκλογών υπήρχαν χιλιάδες αναρτήσεις. Παρατήρησε δε, πως την ημέρα των εκλογών ιστοσελίδα είχε αναρτήσει αποτελέσματα δημοσκόπησης εξόδου και μετά κατέβασε την ανάρτηση, ενώ ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προέβη σε δηλώσεις παραβιάζοντας τη νομοθεσία υπό την έννοια ότι προέτρεπε κόσμο τι να ψηφίσει.

Στην περίπτωση αυτή δεν διαπιστώσαμε οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς των αρμοδίων, είπε.

Παρατήρησε επίσης πως τα κόμματα τηλεφωνούν σε χιλιάδες πολίτες με σκοπό να τους επηρεάσουν ή να τους παροτρύνουν να ψηφίσουν και αυτό είναι νόμιμο, φτάνει να έχουν στην κατοχή τους νόμιμα τα τηλέφωνα των ψηφοφόρων (εκτός και αν εγερθεί θέμα προσωπικών δεδομένων ως προς τον τρόπο απόκτησης των αριθμών των τηλεφώνων των πολιτών) και αυτό δεν ενοχλεί.

«Ενοχλεί, όμως, όταν ένας πολίτης αναρτήσει κάτι και μάλιστα δεν τους διώκουμε όλους, ως πολιτεία, αλλά επιλέγουμε ποιους θα διώξουμε», είπε.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κ. Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε πως με βάση όσα προηγήθηκαν η κοινωνία βρίσκεται ενώπιον της σύγκρουσης δύο βασικών αρχών. Δηλαδή, της ελευθερίας έκφρασης των πολιτών και της διαφύλαξης της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών.

Θεωρώ πως και οι δύο είναι σημαντικές αλλά παράλληλα πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας μας, πρόσθεσε, για να συνεχίσει:

Όταν περνούσε η σχετική νομοθεσία, δεν νομίζω ο νομοθέτης να είχε κατά νου τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εγγράψαμε το θέμα κύριε πρόεδρε, επειδή θέλαμε να μας εξηγήσει κάποιος πως επελέγησαν οι 27, αν δεν κάνω λάθος, που διώκονται, τη στιγμή που είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που προχώρησαν σε αναρτήσεις την ημέρα των εκλογών. Εξέφρασε επίσης τη θέση, πως επιλεκτικές ποινικές διώξεις καταστρατηγούν την έννοια μιας ευνομούμενης και δημοκρατικής λειτουργίας μιας πολιτείας.

Και ο κ. Παπαδόπουλος, συμπλήρωσε: «Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι τόσον εύθραυστη ώστε να διαλυθεί με δηλώσει πολιτών την ημέρα των εκλογών. Μπορούμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη, ώστε να διαφυλάσσεται η εκλογική διαδικασία και παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζονται επί πολιτικών ζητημάτων».