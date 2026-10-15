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Όταν οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να εξημερώνουν τους λύκους, στόχος ήταν να δημιουργήσουν ζώα που θα μπορούσαν να τους βοηθούν σε διάφορες εργασίες, αλλά και να λειτουργούν ως πιστοί σύντροφοι. Έτσι εμφανίστηκαν οι σκύλοι, όμως ο ρόλος τους στη ζωή του ανθρώπου έχει αλλάξει σημαντικά με το πέρασμα των αιώνων.

Ο «καλύτερος φίλος του ανθρώπου» εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως σκύλος-οδηγός, ως μέλος ομάδων διάσωσης και άλλα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί πλέον ισότιμο μέλος σε μια οικογένεια.

Ωστόσο, καθώς οι ανάγκες και οι προτιμήσεις της κοινωνίας έχουν εξελιχθεί, έχουν αλλάξει και οι φυλές σκύλων που επιλέγουμε. Με την πάροδο των χρόνων, πολλές φυλές έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας παραγόντων, όπως οι ασθένειες και η μειωμένη ζήτηση.

Ακολουθούν 7 εμβληματικές φυλές σκύλων που αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον.

1. Bloodhound

Το Bloodhound (Μπλάντχαουντ), γνωστό και ως St. Hubert Hound, είναι μία από τις πιο γνωστές φυλές σκύλων ανίχνευσης. Ο σκύλος με τα πεσμένα αυτιά και το ρυτιδωμένο πρόσωπο εκτράφηκε αρχικά για το κυνήγι θηραμάτων, χάρη στην εξαιρετικά ισχυρή όσφρησή του.

Τα τελευταία χρόνια, αστυνομικές υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιήσει σκύλους Bloodhound για τον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς εντοπίζουν τη μυρωδιά τους από πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Το χαρακτηριστικό όμως αυτό σκυλί κινδυνεύει με εξαφάνιση. Το 2025, για παράδειγμα, καταγράφηκαν μόλις 5 εγγραφές στο βρετανικό Kennel Club, αριθμός μειωμένος κατά 90,6% μέσα σε μία δεκαετία.

2. Otterhound

Το Otterhound (Ότερχαουντ) είναι μια πολύ σπάνια βρετανική ράτσα κυνηγόσκυλου, η οποία εκτράφηκε αρχικά για το κυνήγι ενυδρίδων. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο σπάνιες φυλές σκύλων με μόλις περίπου 600 σκύλους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Otterhound είναι ένας εξαιρετικός κολυμβητής και μπορεί να χρησιμοποιήσει την όσφρησή του ακόμη και μέσα στο νερό για να εντοπίσει ίχνη. Με άλλα λόγια δεν είναι απλώς «ένας σκύλος που μοιάζει με λαγωνικό». Έχει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό χαρακτηριστικών από κυνηγόσκυλα ξηράς και νερού, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των βρετανικών ποταμών.

3. Old English Sheepdog

Ο Old English Sheepdog είναι ο χαρακτηριστικός μεγάλος, δασύτριχος σκύλος με το γκρι-λευκό τρίχωμα. Είναι βρετανική ποιμενική φυλή, που αρχικά χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη μετακίνηση κοπαδιών προς τις αγορές.

Οι σκύλοι αυτοί είναι γνωστοί για την κοινωνικότητα και την υπομονή τους με τα παιδιά. Είναι επίσης πανέξυπνοι, τρυφεροί αλλά το υπέροχο «μαλλιαρό» παρουσιαστικό τους συνοδεύεται από απαιτητικό καθημερινό grooming. Πολλοί κηδεμόνες αυτών των σκύλων κουρεύουν το τρίχωμά τους αρκετά κοντό, κάτι που μειώνει σημαντικά την καθημερινή δυσκολία περιποίησης.

4. Rough Collie

Το Rough Collie εκτράφηκε για πρώτη φορά στη Σκωτία και είναι γνωστό ως η φυλή ενός από τους μεγαλύτερους τετράποδους αστέρες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, της αγαπημένης σε όλους Lassie.

Το Rough Collie είναι γνωστό για τον κοινωνικό, τρυφερό και ευαίσθητο χαρακτήρα του. Συνήθως δένεται πολύ με την οικογένειά του και ανταποκρίνεται καλά στη θετική εκπαίδευση. Είναι έξυπνο και μαθαίνει γρήγορα. Με σωστή κοινωνικοποίηση μπορεί να γίνει εξαιρετικός οικογενειακός σκύλος.

5. Mudi

Το Mudi είναι μια ουγγρική φυλή που εξελίχθηκε φυσικά από τους ποιμενικούς σκύλους. Η φυλή, η οποία είναι γνωστή για την αφοσίωση και την ευφυΐα της, καταγράφηκε επίσημα τη δεκαετία του 1930. Στη συνέχεια ο πληθυσμός της μειώθηκε τόσο γρήγορα όσο γρήγορα είχε εμφανιστεί. Μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Mudi βρισκόταν στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σήμερα υπάρχουν μόλις μερικές χιλιάδες Mudi σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια η φυλή γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, επειδή διαπρέπει σε αθλήματα σκύλων, όπως το agility και το dog dancing. Παρόλα αυτά ανήκει στις φυλές που κινδυνεύουν.

6. Irish Water Spaniel

Το Irish Water Spaniel είναι μία από τις εννέα ράτσες σκύλων που κατάγονται από την Ιρλανδία και είναι επίσης γνωστό ως «Bog Dog» («σκύλος των βάλτων»).

Η ράτσα έχει παρουσιάσει μείωση 42% μέσα σε μία δεκαετία, από 69, για παράδειγμα, στη Βρετανία, εγγραφές το 2016 σε μόλις 40 το 2025.

7. Smooth Collie

Το Smooth Collie (Κόλεϊ με κοντό τρίχωμα) είναι ο λιγότερο γνωστός, κοντότριχος συγγενής των πιο διάσημων Rough Collie και Border Collie.

Οι σκύλοι αυτοί έχουν δει τη δημοτικότητά τους να μειώνεται τα τελευταία χρόνια, πιθανώς λόγω της φήμης τους ως μιας από τις φυλές σκύλων που γαβγίζουν περισσότερο.

Παρόλα αυτά πρόκειται για πανέξυπνα, φιλικά, δραστήρια, πιστά και εύκολα στην εκπαίδευση σκυλιά. Έχουν έντονο ποιμενικό ένστικτο, οπότε τους αρέσει να έχουν «δουλειά» να κάνουν, όπως εκπαίδευση υπακοής, agility, παιχνίδια αναζήτησης, πεζοπορία και άλλες δραστηριότητες με τον κηδεμόνα τους.

topetmou.gr