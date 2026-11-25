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Όταν επιλέγουμε παιχνίδια για τη γάτα μας από ένα pet shop, συνήθως δίνουμε σημασία στα χρώματα που αρέσουν σε εμάς. Έχουμε αναρωτηθεί, όμως, αν η γάτα μας μπορεί να διακρίνει αυτά τα χρώματα και αν της είναι εξίσου ελκυστικά;

Για εμάς, η επιλογή ενός αγαπημένου χρώματος είναι καθαρά υποκειμενική και μάλλον έχει να κάνει με το συναίσθημα. Στις γάτες, ωστόσο, η προτίμηση για ένα χρώμα μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με τη βιολογία παρά με το συναίσθημα. Όλα έχουν να κάνουν με την όραση των αιλουροειδών και με τον διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο σε σχέση με εμάς.

Αρχικά ας δούμε κάποια βασικά στοιχεία για την όραση της γάτας.

Έχουν οι γάτες αχρωματοψία;

Η αντίληψη ότι οι γάτες βλέπουν τον κόσμο μόνο σε αποχρώσεις του μαύρου, του λευκού και του γκρι είναι λανθασμένη.

Οι επιστήμονες έχουν πλέον διαπιστώσει ότι οι γάτες έχουν περιορισμένη αντίληψη ορισμένων χρωμάτων, η οποία μοιάζει με την αχρωματοψία που έχουν οι άνθρωποι και στην οποία υπάρχει δυσκολία στη διάκριση κόκκινου και πράσινου.

Ποια χρώματα βλέπουν οι γάτες

Οι γάτες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν το κόκκινο, το πορτοκαλί, το ροζ και ορισμένες αποχρώσεις του καφέ. Αντίθετα, μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα το μπλε καθώς και ορισμένες αποχρώσεις του πράσινου και του κίτρινου. Τα υπόλοιπα χρώματα φαίνονται πιο θαμπά ή ελαφρώς διαφορετικά σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μια γάτα αντιλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο χρώμα εξαρτάται από την ποσότητα του μπλε ή του πράσινου που περιέχει.

Ας δούμε το παράδειγμα: Το μοβ γίνεται, όπως ξέρουμε, από την ανάμειξη κόκκινου και μπλε. Επειδή οι γάτες δεν αντιλαμβάνονται καλά το κόκκινο, το μοβ τους φαίνεται περισσότερο σαν μια απόχρωση του μπλε.

Χρώματα που δεν περιέχουν μπλε ή πράσινο, όπως το κόκκινο, μπορεί να φαίνονται γκρι. Το πορτοκαλί, το οποίο δημιουργείται από την ανάμειξη κόκκινου και κίτρινου, επίσης μπορεί να τους φαίνεται σαν απόχρωση του γκρι.

Ποια είναι τα αγαπημένα χρώματα μιας γάτας;

Είναι αυτονόητο ότι για να είναι ένα χρώμα το αγαπημένο μιας γάτας, θα πρέπει πρώτα να μπορεί να το διακρίνει. Οπότε αποκλείουμε το κόκκινο, το πορτοκαλί, το καφέ, το μοβ και άλλες αποχρώσεις που η γάτα αντιλαμβάνεται ως παρόμοιες με το γκρι.

Παρόλο που δεν αποκλείεται να υπάρχει και κάποιος συναισθηματικός παράγοντας που δεν γνωρίζουμε ακόμη, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι το αγαπημένο χρώμα των γατών είναι το μπλε. Ο λόγος; Επειδή το μπλε είναι ένα από τα χρώματα που οι γάτες αντιλαμβάνονται πιο καθαρά. Μπορούν επίσης να βλέπουν αρκετά καλά τις κιτρινοπράσινες αποχρώσεις, όπως αναφέραμε, οι οποίες ενδέχεται να συγκαταλέγονται στις αγαπημένες τους.

Οπότε αν έχει παιχνίδια σε πολλά χρώματα, τα μπλε είναι αυτά που πιθανότατα θα ξεχωρίζουν περισσότερο στα μάτια της. Το ίδιο ισχύει και με όλα τα μπλε αντικείμενα.

Εφόσον οι γάτες βλέπουν πιο καθαρά τις αποχρώσεις του μπλε και του κίτρινου, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αυτά είναι τα αγαπημένα τους χρώματα. Τα παιχνίδια και τα υπόλοιπα αντικείμενα σε αυτές τις αποχρώσεις ξεχωρίζουν πιο εύκολα στα μάτια τους.

Χρώματα που ηρεμούν τις γάτες

Το μπλε και το βιολετί θεωρούνται τα πιο χαλαρωτικά χρώματα για τις γάτες. Οι συγκεκριμένες αποχρώσεις ενδέχεται να συμβάλουν στη μείωση του στρες και της έντασής τους.

Ο Δρ. Marty Becker, επικεφαλής κτηνιατρικός ανταποκριτής της Αμερικανικής Ένωσης για την Προστασία του Ανθρώπου (American Humane Association), προτείνει να επιλέγουμε παστέλ αποχρώσεις, παρόμοιες με εκείνες που συναντάμε στην πασχαλινή χρωματική παλέτα, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ήρεμο περιβάλλον για τις γάτες.

Απαλές αποχρώσεις, όπως το παστέλ πράσινο και το λιλά, είναι ιδανικές επιλογές και για τα ρούχα των κτηνιάτρων.

Υπάρχουν χρώματα που δεν αρέσουν στις γάτες;

Και η επόμενη ερώτηση είναι αν υπάρχουν χρώματα που προκαλούν στις γάτες αρνητικά συναισθήματα. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο.

Αν όμως πάρουμε σαν βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η όραση των γατών, οι ειδικοί υποθέτουν ότι οι γάτες ενδέχεται να αισθάνονται άβολα ή ανήσυχα μπροστά σε πολύ έντονο λευκό χρώμα, το οποίο φαίνεται υπερβολικό στα μάτια τους. Για τον λόγο αυτό, πολλά κτηνιατρεία και καταφύγια ζώων -στο εξωτερικό- προτιμούν να αποφεύγουν το έντονο λευκό στους τοίχους τους. Μια απαλή παστέλ απόχρωση του μπλε θεωρείται πιο ευχάριστη για τα μάτια των ζώων.

Παρόλο που οι γάτες βλέπουν λιγότερα χρώματα από εμάς τους ανθρώπους, εντούτοις μας ξεπερνούν στην όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού καθώς βλέπουν καθαρά με περίπου 20% λιγότερο φως από αυτό που χρειάζεται ένας άνθρωπος.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και έναν μύθο που πιστεύουν πολλοί. Ότι οι γάτες βλέπουν πολύ καλά στο σκοτάδι. Λάθος. Στο απόλυτο σκοτάδι δεν μπορούν να δουν. Κινούνται και κυνηγούν με ευκολία όταν υπάρχει ελάχιστο φως.

Την επόμενη λοιπόν φορά που θα αναζητήσετε ένα δώρο για τον αγαπημένο σας τετράποδο φίλο, θα γνωρίζετε ποια χρώματα είναι προτιμότερο να αποφεύγετε και ποια μπορεί πραγματικά να βλέπει.

Όσον αφορά τα απαραίτητα αξεσουάρ της, καλό είναι να αποφεύγετε και σε αυτή την περίπτωση το έντονο λευκό. Επιλέξτε πιο απαλές, παστέλ αποχρώσεις, που δημιουργούν ένα πιο ήρεμο περιβάλλον για εκείνη.

Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της γάτας σας;

Αν θέλετε να το διαπιστώσετε στην πράξη, δοκιμάστε ένα απλό πείραμα:

Δώστε στη γάτα σας διάφορα παιχνίδια, κουβέρτες ή μαξιλάρια σε διαφορετικά χρώματα. Επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές και παρατηρήστε ποια επιλέγει συχνότερα.

Γνωρίζοντας λίγο καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι γάτες αντιλαμβάνονται τα χρώματα, μπορείτε να κάνετε πιο εύκολες τις επιλογές σας, συμβάλλοντας παράλληλα στο να διατηρείτε τη γατούλα σας ήρεμη και χαρούμενη.

topetmou.gr