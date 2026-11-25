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Στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 66χρονο Ελληνοκύπριο, την 1η Μαρτίου 2026, σημειώθηκε σήμερα το πρωί νέο τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 73χρονου Ελληνοκύπριου.

Ο 73χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική ιδιωτικού νοσηλευτηρίου στη Λεμεσό, καθώς υπέστη εσωτερική αιμορραγία.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7:25 το πρωί, στη συμβολή του δρόμου προς Βατί με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Τροόδους. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία Λεμεσού, ο 46χρονος οδηγός ερχόταν από τον δρόμο προς Βατί, έχοντας ως συνεπιβάτες τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 11 και 7 ετών, τα οποία επρόκειτο να μεταφέρει σε ιδιωτικό σχολείο. Φτάνοντας στη συμβολή με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Τροόδους, φαίνεται να επιχείρησε δεξιά στροφή με κατεύθυνση προς Λεμεσό, με αποτέλεσμα να ανακόψει την πορεία του 73χρονου, ο οποίος κινείτο στον κύριο δρόμο με βόρεια κατεύθυνση, προς το χωριό του.

Αρχικά, ο 73χρονος φαινόταν να είναι καλά στην υγεία του και επικοινωνούσε με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στη σκηνή. Παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί ελαφρά, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού. Ωστόσο, κατά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο 46χρονος οδηγός και τα δύο παιδιά του μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, αναμένεται να ληφθεί κατάθεση από τον 46χρονο Ρώσο οδηγό, με τη βοήθεια διερμηνέα.