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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 73χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί σήμερα στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7.25π.μ., αυτοκίνητο που οδηγούσε 46χρονος στον δρόμο Βατί, με συνεπιβάτες τα δύο ανήλικα παιδία του 11 και 7 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στη συμβολή με τον κύριο δρόμο Λεμεσού – Πλατρών, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 73χρονος.

Από τη σύγκρουση ο 73χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 46χρονος οδηγός, καθώς και τα δύο παιδιά του, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρικές εξετάσεις.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.