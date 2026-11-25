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Μη παραδοχή απάντησε στις δυο κατηγορίες που αντιμετωπίζει 22χρονος από τη Σρι Λάνκα για απόπειρα φόνου ομοεθνή του 33 ετών στις 19 Ιουλίου στην Αραδίππου.

Ο 22χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας και του απαγγέλθηκα οι δυο κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφορούν απόπειρα φόνου και τραυματισμό ατόμου.

Ο 22χρονος απάντησε μη παραδοχή στις κατηγορίες. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, σε προηγούμενη δικάσιμο, ενώπιον του Δικαστηρίου, την ημέρα του συμβάντος «διαβιβάστηκε πληροφορία από το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων της ΑΔΕ Λάρνακας ότι σε συγκεκριμένη περιοχή στην Αραδίππου υπάρχει τραυματισµένο πρόσωπο, τα τραύματα του οποίου πιθανόν να προκλήθηκαν από μαχαίρι».

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, µετέβηκαν άµεσα στην περιοχή όπου εντόπισαν τραυματισµένο άτομο να παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Στην εν λόγω οικία διαμένουν αλλοδαποί από την Σρι –Λάνκα.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος µαζί με τον τραυματία και με τρίτο ομοεθνή τους, µετέβηκαν για νυχτερινή έξοδο και κατά την επιστροφή τους αρχικά ήρθαν σε έντονη διαλογική συζήτηση στον εξωτερικό ανοιχτό χώρο της κατοικίας όπου διαμένουν, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια αφού εισήλθαν εντός της κατοικίας τους, συνέχισαν να διαπληκτίζονται. Ο ύποπτος µε τη χρήση δύο κουζινικών µαχαιριών, τα οποία πιθανόν να προμηθεύτηκε από την κατοικία τους φέρεται να τραυμάτισε το θύμα σε δύο σηµεία του θώρακα, τρία στο αριστερό χέρι, ένα σηµείο στην κοιλιακή χώρα και σε ένα σημείο στην δεξιά παλάμη.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας όπου εξετάστηκε και κρίθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Ο ύποπτος μετά την διάπραξη των ποινικών αδικημάτων εγκατέλειψε τη σκηνή – χώρο διαμονής του και εντοπίστηκε έπειτα από πάροδο δυο ωρών σε γειτνιάζουσα περιοχή και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου για περαιτέρω εξετάσεις.

Ανακρινόμενος προφορικά ο ύποπτος ανέφερε ότι µε τον παραπονούµενο είναι φίλοι, διαμένουν και εργάζονται μαζί και παραδέχθηκε ότι είναι το πρόσωπο που προκάλεσε τα τραύματα στο θύμα.

ΚΥΠΕ